Una firma santiaguesa inicia la construcción de una gasolinera en As Laxas de Corvillón

La empresa Puntos Bajo Coste ha iniciado la construcción de una nueva gasolinera en Cambados. En concreto, la estación se ubicará en la salida de la Vía Rápida de Corvillón y la previsión es que la obra esté terminada en junio del año próximo. Según el proyecto presentado en su momento ante Medio Ambiente, se espera la contratación de dos personas para atender el servicio.

Los trabajos en esta finca de As Laxes, que en verano ha servido como aparcamiento disuasorio de la Festa do Albariño, empezaron hace ya algunas semanas con movimientos de tierras. Los promueve esta firma santiaguesa que hace algún tiempo estuvo en el foco de la polémica pues apuesta por la automatización y las nuevas tecnologías. Sin embargo, siempre ha defendido no ser una “low cost”, es decir, que no ahorra en cuestiones como la contratación de personal. De hecho, en el plan presentado ante la Consellería de Medio Ambiente para su evaluación ambiental, señalaba que la estación de Corvillón contará con dos empleados para atenderla de 7 a 23 horas.



El mismo proyecto indicaba que habilitará cuatro islas de repostaje y construirá un edificio para la venta de otros productos, una zona de lavado de coches, aseos, etc. Si los plazos se desarrollan según lo previsto, podría estar ejecutado en junio de 2018, o por lo menos esta es la previsión que maneja Puntos Bajo Coste.

Ventas anuales

La firma espera suministrar al año unos 2,5 millones de litros de gasóleo y 1 millón de gasolina en esta área de servicio, que no será la única de nueva construcción en la comarca. La Xunta también ha recibido en los últimos tiempos el proyecto para una estación en la recta de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa). En este caso sería “desatendida” durante todo el día y tendrá dos surtidores y sistemas de pago automáticos –en efectivo y con tarjeta–.



El proyecto pertenece a una firma andaluza “low cost” en expansión y, de hecho, las instalaciones se vigilarán las 24 horas del día de todo el año desde un centro de control ubicado en su sede central, en Jaén, para “realizar un seguimiento continuo del funcionamiento normal de la unidad de suministro y detectar un posible funcionamiento anómalo que pudiera derivar en cualquier incidente ambiental o de otra naturaleza”. Con todo, apunta que habrá disponible personal para desplazarse al lugar en cualquier momento en el que esto sea preciso.

En este caso las obras todavía no han empezado y la antigua nave que ocupa la parcela sigue en pie. Cuando se termine esta y la de Cambados se sumarán las nuevas estaciones y otras cuya construcción está planificada o en marcha como la de Caldas de Reis, Vilanoviña (Meis) y la de A Pantrigueira (Vilanova). Además en Sanxenxo abrió una recientemente.