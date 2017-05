El fiscal presenta una carta de “O Mulo” que da un giro al juicio por narcotráfico

Una carta escrita por Rafael Bugallo Piñeiro “O Mulo” dio un vuelco ayer al juicio que se sigue contra catorce personas por su presunta participación en un alijo de más de tres toneladas de cocaína en una operación en 2008 que terminó con una lancha en llamas en A Lanzada.



La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acogía ayer la segunda jornada del juicio y el fiscal antidroga, Pablo Varela, presentó la carta escrita por el cambadés, principal investigado y al que se considera cabecilla de la red. En este documento se detallaría su participación y la de al menos otros ocho encausados, que podrían ahora admitir los hechos.





Suspensión de la vista

La irrupción del documento llevó a pedir la suspensión de la vista hasta hoy, tiempo que las defensas solicitaron para poder estudiar el manuscrito.

Este fue admitido por los magistrados y, de hecho, la Fiscalía explicó que en junio de 2015 ya se había pedido que se uniese esta carta a la causa como prueba anticipada, admitida entonces por el tribunal. Con todo, Víctor Bouzas, abogado de uno de los acusados, José Antonio Búa Padín, indicaba ayer que los letrados de la defensa “no hemos tenido acceso a ella (a la carta) hasta hoy”. El fiscal señaló que “el análisis de una ingente cantidad de documentos”, más de 12.000 folios en una causa como esta, es lo que habrían alegado las partes “para justificar que no pudieran tomar conocimiento en detalle de esta documental.



Ayer trascendía la posibilidad de que al menos los nueve acusados incluidos en este documento pudieran reconocer los hechos, lo que cambiaría el panorama del procedimiento.



Confesión

De hecho, el mismo abogado citado reconocía que las defensas se habían reunido acordándose en el encuentro que, por parte de “muchos acusados”, “se van a reconocer los hechos”, aunque no se trataría de un procedimiento de conformidad propiamente dicho. La vista continuará hoy y, tras la previsible admisión de las actuaciones por parte de estos acusados, se solicitará la aplicación de la atenuante de confesión tardía y también la de dilaciones indebidas, ya que la operación juzgada ahora, en 2017, se produjo hace nueve años.



“El que nuestros clientes reconozcan los hechos no implica un compromiso por parte de nadie a una rebaja efectiva, pero sí se va a contemplar ese reconocimiento como una atenuante”, detallaba el abogado. Las defensas, además, podrán solicitar de la sala una rebaja de penas más amplia de la que, previsiblemente, planteará el Ministerio Público.



En cuanto al resto de acusados, cuatro presentes en esta vista, en principio no está previsto que se declaren culpables, al defender su nula participación en los hechos investigados. La sala juzgará aparte al acusado número 14, por no encontrarse en el país en estas fechas. El juicio seguirá hoy con la toma de declaraciones.