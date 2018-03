El fiscal rebaja a 6 años la petición de cárcel para el extesorero de la Cultural

Tras siete años de espera, el Círculo Cultural de Nantes comienza a vislumbrar el desenlace a una presunta estafa que costó al colectivo 200.000 euros y muchos “sinsabores”. Su presidente, Francisco Hernández, explica que tras la petición de pena del fiscal de seis años de cárcel ahora solo queda la fecha del juicio. “Esperemos que la huelga en la justicia no nos retrase esto todavía más. Estamos satisfechos pese a que nosotros pedíamos nueve años de cárcel”, asegura.

El presidente de la Cultural señala que ya han pasado siete años y “el tiempo juega a favor del demandado”. Y es que a la directiva de la Cultural les consta que el denunciado tiene “más de diez asuntos pendientes en Cambados y que sigue utilizando sus métodos ilícitos y perjudicando a más ciudadanos en su entorno”.



Los últimos avances de la investigación hacen referencia a un informe pericial remitido a Fiscalía y elaborado por especialistas grafistas del servicio de criminalística de la Guardia Civil en el que señala que las firmas del extesorero del Círculo Cultural de Nantes, Antonio Hernández, ha sido falsificada hasta en nueve ocasiones. El estudio compara la grafía de Hernández Otero con la del expresidente Eusebio Novas, al que se le atribuye una presunta estafa de 200.000 euros, pero el resultado no es concluyente. Y es que si bien dejan claro que las sinaturas de los pagarés son falsas “no pueden descartar ni atribuir su autoría” a Novas.



En cuanto a las zonas manuscritas de los documentos de cobro, el informe pericial no revela ninguna duda. “La cumplimentación de los pagarés polemizados, es decir, la escritura ha sido confeccionada por Eusebio Novas”, apunta. Para la elaboración del informe se utilizaron diversos cheques y pagarés con las firmas del expresidente y tesorero cotejadas con escritos y textos de ambos para determinar si las firmas dudosas en los documentos objeto de la demanda son de los autores.

Por delitos similares a Eusebio Novas le denunciaron otras empresas. Y es que la del Círculo no es, ni mucho menos, la única denuncia por estafa a la que se enfrenta Eusebio Novas.

Solo en Sanxenxo son varias las firmas, alguna gerentada por exsocios de Novas, que acudieron a la Guardia Civil en busca de amparo. Pero también las hay de los puntos más dispares de la geografía española.



El “modus operandi” es siempre similar: falsificación de certificaciones, de sellos de empresas, de pagarés e incluso de firmas para hacerse con un dinero que no le corresponde a través de una red de empresas que carecen de actividad.