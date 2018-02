Una gala de agradecimiento despide el “éxito colectivo” de la Ciudad del Vino

Cambados se despedirá este sábado del título de Ciudad Europea del Vino en un acto donde entregará el relevo a las localidades lusas de Torres Vedras y Alenquer y lo hace satisfecho. El cuatripartito brindó ayer por un año de “éxito colectivo”, tanto por su organización como por la promoción resultante para la capital del albariño y su sector. Lo atribuye a la ayuda desinteresada de vecinos y personalidades, que serán reconocidas en el evento, pero también al “sobreesforzo” y “sacrificio económico” del propio Concello porque las esperadas ayudas de la Xunta nunca llegaron. Es más, le acusan de hacer un “boicot”.

La alcaldesa, Fátima Abal, aseguró que se superaron las expectativas iniciales y “con creces”. Para empezar, la oficina de turismo batió su propio récord con 46.000 visitantes. Las 80 actividades incluidas en la candidatura incluso aumentaron y algunas fueron tan exitosas que se quedan: el Enobús, la Festa da Vendima o el Congreso de Medio Ambiente.

“Foi un éxito colectivo de toda a sociedade cambadesa, era un reto ambicioso e que se puidera levar a cabo só se explica coa implicación da xente. Ademais ese era o espíritu”, resumió el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, cuyo departamento llevó la batuta.

El camino no fue fácil. De la “alegría e ilusión” vivida aquel 4 de noviembre de 2016 en el que Recevin elegía la candidatura cambadesa frente a “gigantes enoturísticos”, pronto se pasó al chasco, a las “adversidades que foron superadas felizmente”, añadió el edil, pero que no se olvidan.



Un proyecto de 500.000 euros

El proyecto tenía una inversión estimada de 500.000 euros. Algo más de la mitad era para la Festa do Albariño y el resto, unos 230.000 euros, para desarrollar el programa de la Ciudad y al Concello le falló el principal apoyo institucional con el que contaba: el de la Xunta (aunque ayer también se mostraron desilusionados con el gobierno central). La Diputación y la Mancomunidade do Salnés se implicaron, pero aún así hubo que hacer un “sobreesforzo descomunal” y un “sacrificio económico” porque “non podiamos rendirnos, renunciar, ”, añadió el concejal de Cultura, Víctor Caamaño.

El edil aseguró que fue “unha oportunidade aproveitada por Cambados e desaproveitada para Galicia” porque era el momento “oportuno” para conseguir que el territorio Rías Baixas tuviera la misma repercusión en Europa que los grandes de España. Pero además, para el nacionalista ha sido la prueba de que “non existe esa sensibilidade cara Cambados que o PP leva anos vendendo e só hai intereses partidistas. Deunos as costas”. También explicó que al superar el límite de gasto en algunas partidas, esto “afectará” a las de este 2018.



“Boicot” de gobiernos del PP

En definitiva, el cuatripartito se siente víctima de un “boicot”. Según la regidora, no solo “non participaron nos actos máis importantes senón que xente do PP e dunha confraría chamaron unha por unha ás confrarías para que non viñeran ao encontro europeo. De feito, agradecemos a valentía das que asistiron”. Con todo, se queda con el resultado y los socios prometieron “seguir loitando” ante este y otros “impedimentos” de los gobiernos populares, como dijo el edil de Servizos Sociais, Tino Cordal.

El sábado se despedirá del título que, espera, ayude a lograr la declaración del Albariño como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El acto será sencillo y protocolario, comenzará a las 19 horas en el auditorio y asistirán autoridades de la DO Rías Baixas, Diputación y también de la Xunta, entre otros. Además de los reconocimientos, se emitirán videos y actuará Manso y Amigos.