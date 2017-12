Galiciame reúne 18.500 para investigación y tendrá a Antonio Resines de embajador en 2018

Galiciame, la asociación contra la Atrofia Muscular Espinal que preside la cambadesa Merchi Álvarez, celebró esta semana su gala anual en Condes de Albarei y comunicó ayer que han reunido 18.500 euros que serán destinados ahora a investigación contra la dolencia.

En concreto, esta partida será donada al doctor Andrés Nascimento, del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Desde la asociación valoran como un éxito la gala y señalaban que “que el doctor que nos acompaña te diga que jamás ha visto ni un evento ni un ambiente ni igual ni parecido a lo que está viviendo con nosotros y se que va con las pilas cargadas, no tiene precio”.

Sobre esta gala, añadían que “todo el trabajo realizado durante el año se ve reflejado en este maravilloso día al cual no podemos poner ni un pero”. La afluencia a la cita superó de nuevo las 400 personas.

Nuevo embajador

Además, Galiciame hizo público que su embajador para 2017-2018 será el actor Antonio Resines. Anuncian en breve un acto en el Concello, en el que se le harán entrega de las insignias de la asociación. El actor no pudo estar en Cambados en la gala por un problema con los vuelos.