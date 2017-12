El Galo de Curral cita a doce criadores y busca mantener las ventas todo el año

O Mosteiro acogerá este viernes la VI edición del Mercado de Nadal do Galo de Curral, una cita en la que está prevista la participación de una docena de criadores y el despacho de unos 150 ejemplares. El evento fue presentado ayer por la concejala de Cultura, Ofelia Barral, y por varios de los participantes y promotores.

El mercado será en horario de mañana y, por primera vez, incluirá actividades lúdicas para niños como talleres y juegos, música, baile, exhibición de gimnasia rítmica e incluso la visita de Papá Noel, con el que podrán sacarse fotos en un photocall.

Además, la organización está pensando en ampliar este mercado como oficio artesanal todo el año, manteniendo la posibilidad de ventas en cualquier momento de cara al consumidor final, no a mataderos ni intermediarios. Para ello, están estudiando ya los permisos necesarios con la Xunta, apuntaron ayer.

La feria de este año volverá a ofrecer pollos de nueve meses, criados en casa, de forma totalmente artesanal. Es el tiempo que, explicaban, antecede a la transformación del pollo en gallo y cuando, por tanto, “a carne está máis xugosa”. Tan bien tienen estudiado el proceso que hay clientes que no solo encargan la carne, sino también el despiece e, incluso, este año hay quien ya solicitó a uno de los criadores la preparación del plato final, de forma tradicional.

A 10 euros el kilo

El precio de esta carne será de diez euros por kilo, con ejemplares de un mínimo de tres kilos y otros que alcanzan los cinco o seis. Algunos criadores ya tienen todo vendido por encargo y prevén que los primeros compradores en la feria lleguen ya hacia las 8:30 horas. El año pasado, hacia las dos de la tarde, ya habían agotado todo el género.

Ofelia Barral felicitaba a la organización. “Van por bo camiño e cada vez teñen máis demanda”. Si al principio habían pedido consejo en Vila de Cruces y su feria homónima, hoy la de Meis tiene ya su propia esencia. l