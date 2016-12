El gobierno achaca el retraso de convocatorias y actas a la carga de trabajo de los técnicos

Con la amenaza del PP sobre la mesa de no acudir al Pleno del jueves en protesta por la tardanza del cuatripartito en entregar las actas de las juntas de gobierno y las convocatorias plenarias, el gobierno local salía al paso ayer reconociendo el problema con los plazos, pero negando cualquier tipo de intencionalidad política, como aseguraba el portavoz popular, Luis Aragunde.

“É verdade que actualmente hai un certo retraso nas actividades administrativas do Concello de Cambados, o que conleva, en moitas ocasións, a tardanza nas respostas das solicitudes e demandas dos diferentes grupos”, admitía Víctor Caamaño, (BNG). Pero afirma que “este é un problema relacionado directamente co incremento da actividade administrativa do concello desde que entrou a nova corporación, pois a anterior seguía vivindo coa regulamentación e normativa de hai 25 anos e non tiña ningunha intención de actualizarse”.

Tanto él como el portavoz del ejecutivo, Xurxo Charlín, explicaban, además, que las demoras se deben a la carga de trabajo de las áreas de Secretaría e Intervención. De hecho, la interventora titular está ausente haciendo un curso en Madrid, lo que motiva que supla su puesto en Cambados una interventora acumulada que solo presta servicio un día a la semana. El gobierno apuró hasta el último momento la posibilidad de introducir la aprobación de la RPT en el Pleno del jueves, de ahí la demora en convocarlo, aunque este punto no podrá ir finalmente a la sesión, porque la funcionaria no tuvo tiempo material de tramitar un informe clave.

En cuanto a la demora de las actas de gobierno, aseguran que se le entregan al PP al mismo tiempo que a los grupos del gobierno, ya que se dan a los partidos en cuanto el secretario municipal termina de transcribirlas. Ayer se remitieron todas las actas desde el 28 de marzo a inicios de octubre, también al PP, quedando pendiente las de los últimos dos meses.

“Aínda así non hai escusas, pois é unha obriga do goberno municipal buscar unha solución”, añadía Caamaño. Y en eso se trabaja.

Eso sí, “non cola o papel de vítima que quere mostrar Aragunde”, ya que recuerdan que su gobierno no entregaba las actas en tiempo aún a pesar de tenerlas listas.