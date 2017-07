El gobierno cierra 2016 con 609.177 euros de superávit y reduce la deuda

El Concello cerró las cuentas de 2016 con un superávit de 609.177, 82 euros, “un dos máis altos dos últimos anos”, según el concejal de Economía, Xurxo Charlín. El gobierno local se muestra satisfecho con estos resultados pues además de cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria del Plan Económico-Financeiro que tuvo que aplicar, la deuda total del Ayuntamiento se redujo a la mitad en los dos últimos años, quedando actualmente en 1,8 millones.

Charlín explicó que el informe de intervención municipal añade que el remanente de tesorería ascendió a 78.080 euros y el saldo bancario a 767.597 euros. También recordó que el cuatripartito tuvo que acudir a un plan económico financiero debido al gasto “excesivo realizado sen asignación orzamentaria nos meses antes ás eleccións de 2015, polo anterior goberno de Luis Aragunde”.

Estas facturas y gastos todavía están siendo hoy objeto de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, según recoge el mismo informe. Sin embargo, el gobierno local también está consiguiendo reducir la deuda municipal. Según el concejal, en este último trimestre las obligaciones económicas con los proveedores “sitúanse no importe máis baixo dende que o Concello emite informes”. Concretamente en 455.892 euros, “reducindo nun 65% a morosidade en comparación co saldo que se atopou o actual goberno cando chegou no exercicio 2015”. Es más, añadió que cuando terminaron de presentarse la mayoría de las facturas del anterior ejecutivo, el importe llegó a los 1,2 millones de euros.

Reducción “á metade”

Respecto a la deuda viva, Charlín afirmó que se ha logrado reducir el importe pendiente de pago en más de un millón de euros; pasándose de los 2,4 millones en 2015 a los 1,4 millones actuales. Pero además la deuda total también se ha reducido y “na metade”, según el edil. A día de hoy está en 1,85 millones, cuando hace dos años estaba en los 3,7 millones, “reducindo a morosidade a mínimos históricos”.

El cuatripartito vincula estos resultados en la liquidación de 2016 en gran medida al “rigor e responsabilidade co que se xestiona” el municipio, “sen gastar máis do que se ingresa” y con una gestión que “procura axustarse á realidade orzamentaria sen ir en detrimento do desenvolvemento e a prosperidade do municipio”. Además, destacó que esto “non é incompatible cos investimentos importantes contando coa colaboración doutras administracións”. Así se refirió a las aceras del polígono, el vivero empresarial, la mejora de alumbrado en las parroquias, el bombeo en Laxes (Corvillón), la mejora de la pista de atletismo y del Muíño da Seca, asfaltados o la ampliación en la Rúa Cruceiro, entre otros.