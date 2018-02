El gobierno lleva a Pleno el pago de 517.000 euros de facturas pendientes

El gobierno local llevará al pleno del próximo jueves la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 517.244 euros de gastos extraordinarios para los que no había partida en los presupuestos. El mayor montante ronda los 200.000 euros y tiene que ver con la celebración de actividades culturales, eventos y festejos que “se incrementaron” por la Ciudad Europeo del Vino porque el Concello “tivo que afrontar” el programa “sen ningún tipo de apoio extraordinario da Xunta e do goberno do Estado”, informaron fuentes municipales.

Con todo, entre esas facturas hay otro de tipo gastos “puntuais” y que son de “escasa contía” como obras y reparaciones en colegios, instalaciones deportivas, viales, aceras, saneamiento en parroquias, iluminación o reformas imprevistas como la instalación eléctrica del Muíño da Seca, que estaba sin contador.



Suministro y gasto corriente

En este caso, suman unos 100.000 euros y otros tantos proceden de gastos en suministros “extraordinarios” a abonar a empresas de telefonía o de electricidad, mantenimiento de elevadores, etc. “Xa só dúas facturas de Sogama e unha da empresa que xestiona a recollida de lixo ascenden a un importe que supera os cen mil euros”.

Para llegar al medio millón hay que sumar transferencias a otras entidades, como la Mancomunidade do Salnés, pero sobre todo la organización de actividades culturales, festejos y eventos realizados a lo largo de todo el año pasado, que “se incrementaron con motivo do nomeamento de Cambados como Cidade Europea do Viño 2017” y que rondan los 200.000 euros.

A este respecto, desde el gobierno local quisieron destacar el hecho de que “tivo que afrontar” el desarrollo de las actividades ofrecidas con este motivo –más de 80– “sen ningún tipo de apoio extraordinario financeiro nin por parte da Xunta nin do Goberno do Estado”. Es más, aseguraron que “hai cargos” del Ejecutivo autonómico que “non recibiron” a las autoridades municipales para hablar de este título internacional.



Salda este tipo de deuda

Desde el cuatripartito también aseguraron que con este reconocimiento extrajudicial de crédito “vanse poder pagar a totalidade das facturas pendentes de pago existentes” en el Ayuntamiento. También señalaron que no es preciso recurrir a la fórmula de la modificación de crédito. Y es que explican que en el presupuesto actual –el de 2017 prorrogado–, hay “crédito suficiente” para sufragarlas realizando una transferencia de capital. El pleno es el ordinario de febrero, pero se retrasa al jueves 1 de marzo.