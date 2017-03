El gobierno publicará en la web los gastos de protocolo de este y de otros mandatos

El apartado de Transparencia de la web municipal ofrecerá en los próximos días toda la información relacionada con los gastos de representación o cuestiones protocolarias, tanto del gobierno local actual como de periodos pasados vinculados a concejales que todavía formen parte de la Corporación Municipal.



El Partido Popular y el concejal de no adscrito solicitaron recientemente las cantidades correspondientes a estas partidas, en opinión del gobierno municipal, “ en una estrategia pactada entre ambos para extender un rumor infundado sobre unos gastos que reflejan la contención del gasto del actual tripartito”.



El gobierno critica la postura del edil no adscrito y le acusa de revanchista. “Roberto Carlos Agís, que chegou á política local coa intención de cambiar cousas, curiosamente neste caso, só solicita os datos relacionados coa actual lexislatura e non amosa interese algún polo que pasou con anterioridade”, explican desde el gobierno local, que entienden que esta petición de datos de los gastos y dietas por parte del edil no adscrito “obedece a un acto máis de revanchismo”. La coordinación entre ambos es tal que “pactaron incluso que os únicos gastos que queren facer públicos son os relativos á etapa do actual Goberno, evitando así que transcenderan datos de mandatos anteriores”. En este sentido el gobierno local considera que su actitud es intachable, y caracterizada por un uso riguroso y respetuoso del dinero público, bajando al máximo los costes en todo aquello que ha sido posible.