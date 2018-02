El gobierno renueva el antiguo parque móvil de la Policía Local con dos nuevos vehículos

La Policía Local de O Grove cuenta con dos nuevos vehículos para realizar su trabajo. Uno es de segunda mano y se ha comprado con un remanente de 2016, “ser ter aumentado nin modificado as partidas orzamentarias destinadas á Policía, o que supón un exemplo de optimización, de boa xestión dos recursos”, informaron fuentes municipales. En cuanto al otro, es de “renting” y el Concello paga una cuota mensual que incluye el mantenimiento completo y el seguro a todo riesgo. Se trata de un turismo de “última xeración” y equipado con, entre otras cosas, un kit de emergencias con un desfibrilador DESA, iluminación adaptada a la normativa, soportes para herramientas de trabajo (para las porras en las puertas, por ejemplo), cargador de linternas de seguridad, chalecos antibalas, etc.

Con esta compra se salda una vieja demanda con el cuerpo que lleva seis años sin recibir inversión para vehículos y trabajaba con unidades de hace 14, según las mismas fuentes. De hecho, servirá para retirar uno que estaba en “moi mal estado” y otro se destinará al servicio de notificaciones. Además de mejorar sus recursos, supondrán un “notable aforro” para las arcas municipales porque consumen menos y al ser nuevos no gastarán tanto en reparaciones y mantenimientos como los anteriores, además de que darán una “mellor imaxe do servizo”, algo “importante (...) máis se cabe nun pobo turístico”, como es O Grove.

El alcalde, José Antonio Cacabelos, presentó ayer los nuevos vehículos junto al jefe del cuerpo local y otros dos agentes. Además, aprovecharon para informar del dispositivo especial de tráfico por el Festival de Comparsas. Y es que atrae a cientos de personas. Hay más de 1.100 localidades a la venta (4 euros).

Restricciones de tráfico

Así, el estacionamiento estará prohibido en las puertas del pabellón Monte da Vila desde hoy a las 8 horas y mañana, a partir de las 13 horas, la medida se extenderá a toda la zona, afectando a las calles Monte da Vila y Conricado. Además mañana habrá cortes de tráfico en estas dos calles y también en O Pombal y Batalla de Lepanto (el acceso a garajes se hará desde Castelao) a partir de las 19 horas. Para dar servicio al centro de salud, la Rúa das Bouzas será de doble sentido. Se contará con agentes de otras villas. l