El gobierno replica a Roberto Agís que dejó “libre y voluntariamente” el grupo mixto en mayo de 2016

El gobierno local replicó ayer al concejal Roberto Agís que abandonó el grupo mixto por voluntad propia y mediante un escrito, firmado por él y registrado el 2 de mayo de 2016, en el que textualmente solicitó “pasar a ser concelleiro non adscrito, o desvincularme por completo do meu partido Sanxenxo Pode como se acredita mediante el acuerdo de expulsión definitiva que se refleja en el acta de la asamblea del 28 de noviembre de 2015 que figura en la página web de Sanxenxo Pode y de la cual adjunto copia; independientemente que yo también quedé desvinculado del partido al haber presentado en su día mi renuncia como miembro de Sanxenxo Pode”.



El 1 de diciembre de 2016, ocho meses después, solicita por Registro que se le considere miembros integrante del Grupo Mixto, contando con un informe desfavorable del secretario municipal. Por un lado el informe del secretario municipal considera que Agís Balboa, mediante su escrito del 2 de mayo de 2016, puso de manifiesto los supuestos de hecho que le atribuyen la consideración de concejal no adscrito y, además, manifestó su voluntad inequívoca de que se le considerase como tal.



Por otro lado, se refiere a la ley del Régimen Local que estipula que “os membros das corporacións locais constituiranse en grupos políticos, coa única excepción dos membros non adscritos da corporación, polo tanto ou se actúa corporativamente en grupos políticos ou como concelleiro non adscrito, non sendo compatibles as dúas situación. Unha vez que o señor Agís Balboa tivo a consideración de concelleiro non adscrito, non pode actuar a través de grupos políticos”.



En cuanto a la posible vulneración de la Ley de Antitranfuguismo, cabe precisar que la regulación que hace la ley autonómica de los grupos políticos municipales, “non contradí en ningún caso a establecida con carácter básico pola LBRL sobre a actuación corporativa dos corporativos/as, o único que sucede é que a norma básica estatal, xerárquicamente pertinente respecto da LALG, foi modificada no ano 2003, para dar acollida, entre outras materias, a figura do concelleiro non adscrito, data moi posterior á lei autonómica, que entrou en vigor en 1997, polo que a interpretación harmónica e pacífica desta regulación é que a norma galega se aplicará para os grupos políticos municipais, nos que estarán todos os corporativos, coa excepción de aqueles que teñan a consideración de concelleiros non adscritos”.



Por todo ello, el gobierno local sugiere a Roberto Carlos Agís que se estabilice y que aclare qué es lo que quiere, no solo en lo que se refiere al grupo al que quiere pertenecer sino también en las motivaciones que le llevan a conservar su acta de concejal.



Y es que el gobierno local cuestiona las intenciones de Roberto Carlos Agís para recurrir a un contencioso-administrativo para volver al Grupo Mixto, tras haber renunciado libremente a formar parte del mismo. “Este xeito de proceder está caracterizando o paso de Roberto Carlos Agís pola política local. Presentase por un partido no que só aguanta uns meses. Comprométese con outros partidos nun pacto de goberno estable que abandonou nuns poucos meses. Renuncia a cargos aos que quixo voltar nuns poucos meses. Asegurou que entraba en política para por freno aos abusos do señor Telmo Martín para, en pouco tempo, convertirse no seu apoio incondicional”.