O Grove acaricia un Auditorio con un aforo para 700 personas en Monte da Vila

O Grove acaricia uno de las infraestructuras más demandadas de los últimos años en el municipio: Un Auditorio que también alberga una Escuela de Música.



El alcalde, José Cacabelos, acompañado por parte de su equipo de gobierno y de técnicos presentaron ayer a vecinos y miembros de la oposición la propuesta de edificio en una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados en Monte da Vila. El proyecto firmado por un equipo redactor, encabezado por el arquitecto grovense, Alfredo Vázquez, plantea un edificio de más de 3.000 metros cuadrados, que se integra en el entorno respetando en la medida de lo posible las cotas del terreno sin que ello suponga un problema de accesibilidad.



Las instalaciones proyectadas albergan una sala de espectáculos multiconfiguración que permitiría un aforo de entre 500 y 700 localidades dependiendo de la disposición tanto del escenario que es móvil como de las butacas que se pueden girar 360 grados e incluso extraer, permitiendo dejar un espacio completamente diáfano. El interior de la sala tiene forma de cuenco lo que evita escalones o cambios de altura bruscos. La forma además de salas para la Escuela de Música planteadas como multifuncionales que permitiría su uso como camerinos durante la celebración de los espectáculos.



La potencialidad fundamental del edificio, destacaron desde el gobierno y desde el equipo técnico, se encuentra en su total y absoluta accesibilidad y en el hecho de que permita dotar a todos los equipamientos ya existentes en Monte da Vila de una “ágora” o plaza que humanice la zona. El planteamiento de un elevador en la zona este del edificio (con salida al lado del antiguo pabellón) servirá no solo para mejorar el acceso al propio auditorio, sino a toda la zona alta de Monte da Vila, campo de fútbol y centro de salud. En cuanto a la parte económica, hacer realidad este proyecto tendría un coste de 4,2 millones de euros. “Un proxecto real e factible grazas a existencia de dous factores fundamentais: A existencia dun terreo que conta coas características adecuadas e as posibilidades reais e inmediatas de financiamento”, incide Cacabelos. Y es que la idea en la que se lleva trabajando más de un año cuenta con todos o casi todos los ingredientes para materializarse. Un informe de Intervención avala la propuesta del gobierno que no es otra que recurrir a un préstamo de 3,8 millones que sumaría a una partida de más de 400.000 euros de la Diputación de Pontevedra. “En xuño liquidamos un crédito de 200.000 euros anuais e a idea sería iniciar este que tería un coste similar ao ano”, explica Cacabelos. No se descarta la aportación de otras administraciones tanto la autonómica como la estatal, pero “o que non queremos e supeditar a obra as axudas que poidan ou non materializarse”.



Eso sí, el gobierno quiere contar con el apoyo de la oposición en esta obra. “En canto teñamos claro que sí e que contamos cos apoios necesarios, convocaríamos un Pleno de urxencia e iniciariamos os trámites o antes posible”, explica.



Y es que la tramitación podría suponer varios meses, ya que es preciso el cambio de uso de la parcela y licitar la obra. Si los trámites se inician no superado abril, las obras, calcula Cacabelos, podrían dar comienzo este mismo año. El tiempo de ejecución que se estima para la obra es de 18 meses.