Los alumnos y alumnas del Obradoiro de Emprego que participan en los cursos de jardinería han elaborado en colaboración con el paisajista Jose Souto de Innova Paisaxes un espectacular proyecto de reforma de los jardines que rodean la Estatua do Mariscador en la Praza do Corgo.

La intención de este proyecto es “crear un contorno no que a escultura e o xardín acaben sendo unha unidade, un conxunto harmonioso e con evolución”. Para ese fin tuvieron en cuenta factores como la adecuada dotación del sistema de riego así como la selección de especies que soporten adecuadamente los vientos de la zona así como la proximidad con el mar. Además, de eso, la propuesta se plantea de tal forma que el tipo de especies tengan su mayor momento de esplendor durante el verano al ser el momento en el que esta zona recibe un mayor número de visitas. Para la puesta en marcha de este proyecto se comenzará con la preparación del terreno dotando la zona de un resalto además de añadir rocas que combinarán con las distintas plantas. Se reciclará el sistema de riego actual pero corrigiéndole y automatizándolo de un modo más adecuado. Una vez realizada esta preparación un porcentaje de la rotonda será cubierta con césped en tepe y ya hacia la zona más próxima a la escultura se irán añadiendo variedades de plantas que puedan ser observadas desde distintos puntos de vista. La variedad de plantas estará compuesta por yuca rostrata, lantana repens, grevillea juniperiana, phornium cónica, hydrangera paniculata y diosma hirsuta sunset gold. Mediante la plantación de begonia roja se conseguirá realizar la forma del centollo, como imagen habitual de la Festa do Marisco do Grove. n