El Concello do Grove ya está preparado para la visita de sus Majestades. Los Reyes Magos de Oriente saldrán hoy con su séquito a las 18 horas del colegio Valle Inclán en el barrio de Ardia para dirigirse por Tenente Domínguez, Castelao y Pablo Iglesias hasta la Praza do Corgo. Una vez allí se dirigirán a los más pequeños desde el balcón de la Casa Consistorial. Como novedad, sus Majestades realizarán una recepción en la planta baja del Concello y todos aquellos que así lo deseen podrán saludarlos y hacerles sus peticiones.

Durante el recorrido de la cabalgata los Reyes y sus ayudantes repartirán 400 quilos de caramelos y después de la recepción los niños podrán tomar un chocolate con churros a las puertas del Concello. De este modo, se pretende reducir el exceso de caramelos de años anteriores (que genera mucha basura en las calles de O Grove) y ofrecer otros dulces a los pequeños que les permitan disfrutar de este día.

La espectacular cabalgata de Reyes de O Grove es posible gracias al trabajo de un amplio número de voluntarios que llevan trabajando en las carrozas que transportarán sus Majestades desde el 1 de diciembre. Además, de las cuatro carrozas del Concello, dos asociaciones culturales de las localidade se sumarán al desfile con sus propias estructuras. Desde el Concello do Grove se agradece la colaboración de los vecinos para mantener las calles limpias al paso de la comitiva. De este modo, se recomienda evitar el uso de “papeluchos” y materiales semejantes de difícil recogida de las calles. Tanto la Policía Local como los servicios de Emergencias Municipales mantendrán un despliegue amplio para garantizar el buen desarrollo de la cita.