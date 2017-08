O Grove está entre os concellos mellor valorados na promoción e no uso da lingua galega

O Diario Oficial de Galicia publicou onte a resolución das subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.

Dita convocatoria outorgase en réxime de concorrencia en función da puntuación outorgada polas actividades e iniciativas postas en marcha polos Concellos e entidades locais a prol da promoción da lingua galega en anteriores exercicios. Segundo isto ao Concello do Grove correspóndenlle 5.022,00 euros que se destinan ao mantemento do Servizo Lingüístico do municipio permitindo así a continuidade das súas iniciativas.

A cantidade acadada polo Concello do Grove tan só é superada polo Concello de Santiago de Compostela (5.084,00 euros) e polo agrupamento dos concellos da Baña e Negreira (5.364,00 euros), polo que O Grove se sitúa entre os mellor valorados dentro das 96 entidades locais que concorreron nesta convocatoria. Trátase dun dato moi positivo que lle da un pulo as iniciativas de formación e promoción da lingua galega no noso municipio. Ao longo do ano o Concello realiza diversas actividades para a promoción do galego. l