O Grove contará con un nuevo jardín público con bancos y árboles en la zona de O Sineiro

O Grove contará con una nueva zona de esparcimiento en O Sineiro. El Concello ha encargado a los alumnos del Obradoiro de Xardinería la labor de crear un jardín público con árboles como elemento decorativo y para crear sombra, así como césped de gramón para lograr una mayor resistencia y que no sea necesario un riego constante. El Concello enmarca esta actuación en su plan de aportar a todos los barrios zonas verdes de disfrute y ocio al aire libre.



Precisamente ayer el alcalde, José Cacabelos, junto al concejal de Enmprego, Javier Caneda, visitó las labores de acondicionamiento. En los terrenos de la comunidad de vecinos se está llevando a cabo labores de roce para acondicionar la zona y que los alumnos practiquen el uso de la máquina rozadora.

Cabe recordar que estos alumnos elaboraron el pasado mes de marzo en colaboración con el paisajista Jose Souto de Innova Paisaxes un espectacular proyecto de reforma de los jardines que rodean la Estatua do Mariscador en la Praza do Corgo.



La propuesta se llevó a cabo con especies que tuvieran su mayor momento de esplendor durante el verano al ser el momento en el que esta zona recibe un mayor número de visitas.



Se recicló el sistema de riego automatizándolo de un modo más adecuado. La rotonda se cubrió con césped en tepe y ya hacia la zona más próxima a la escultura se fueron añadiendo variedades de plantas que pudieran ser observadas desde distintos puntos de vista. La variedad de plantas está compuesta por yuca rostrata, lantana repens, grevillea juniperiana, phornium cónica, hydrangera paniculata y diosma hirsuta sunset gold.

Mediante la plantación de begonia roja se consiguió realizar la forma del centollo, como imagen habitual de la Festa do Marisco do Grove.