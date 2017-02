O Grove da luz verde a la petición de declaración de zona de gran afluencia turística

A falta del informe favorable de un sindicato, pero no vinculante, el Pleno de O Grove dio ayer luz verde para la solicitud ante la Xunta de declaración de gran afluencia turística. Con los votos favorables del PSOE, BNG y PP la propuesta salió adelante.



Esquerda Unida volvió a abstenerse sobre el asunto porque considera que contribuirá a “precarizar” el comercio local. Está declaración permitirá además de acceder a ayudas puntuales de las administraciones, una libertad en horarios para los comercios que así lo deseen que, hasta el momento, no estaba recogido. Los horarios especiales y está declaración es bianual con la posibilidad de renovarse. En el caso del Concello do Grove estos horarios especiales serían para la temporada estival, la Festa do Marisco y Semana Santa.



Por otro lado, el Plan contra Inundaciones fue retirado del orden del día de la sesión tras resaltar el portavoz del BNG, Heladio Outeiro, importantes “eivas” y pedir su aplazamiento para subsanar los errores. Outeiro echa en falta un plan hidrográfico y de cuencas en el plan, pero también diversas zonas del municipio susceptibles de inundación y subrayó errores en la cartografía.

El caso más llamativo que Outeiro destacó fue el de Virxe das Mareas que no aparece como zona crítica. El edil del Partido Galeguista Demócrata, Alfredo Bea, hizo referencia a los voluntarios de Protección Civil y la necesidad de implicarlos en el Plano. “É moi importante que a poboación civil estéa informada e saiba o que ten que facer”, apuntó Bea.



Tanto el alcalde, José Cacabelos como la edil de Medio Ambiente, Ángeles Domínguez, se mostraron dispuestos a aplazar el punto y a recoger las propuestas realizadas en el Pleno. “É un plan aberto a melloras e se tratará de incorporar na medida do posible estás aportacións”, dijo Domínguez.