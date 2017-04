O Grove lidera el grupo de gestión para la conservación de la Píllara das Dunas

El Concello do Grove está liderando la correcta actuación de las administraciones locales en la gestión de buenas prácticas sobre la conservación de la Píllara das Dunas cumpliendo las ordenanzas de la Xunta de Galicia.



El Salón de actos del castillo de Santa Cruz en Oleiros acogerá mañana la “Xornada Técnica sobre a Xestión da Píllara da Dunas nas praias de A Coruña e Lugo” organizada por el grupo de trabajo sobre la Píllara das Dunas. Este grupo esta integrado por administraciones locales, autonómicas, universidades, entidades conservacionistas y el Ceida (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental). Asistirán la concejala Obras, Medio Ambiente, Servizos e Infraestructuras, María Ángeles Domínguez Fernández y el técnico de Medioambiente, Francisco Meis.



El Concello do Grove insta a los concellos afectados por el decreto del Plan de Protección de la Píllara das Dunas a que se sumen a las buenas prácticas cumpliendo las ordenanzas de la Xunta de Galicia.



Como ejemplo de buenas prácticas, O Grove aporta la limpieza manual de las zonas catalogadas en el decreto de conservación como el arenal de A Lanzada y la playa de Mexilloeira, dejando en desuso la máquina que destroza los nidos y elimina las algas, parte viva y necesaria para el ecosistema de la Charadrius alexandrinus L. Además de lo anterior el municipio realiza un uso sostenible del medio, empleando los recursos de forma más adecuada, tal y como se ha hecho con la sustitución de duchas por lavapiés, la eliminación de puntos de atracción para los depredadores, como los pequeños contenedores de basura, o la eliminación del acceso de vehículos a las áreas protegidas para eliminar la contaminación. El Concello do Grove pide la colaboración de los demás municipios afectados, pero también de vecinos y visitantes. l