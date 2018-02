O Grove y otras villas termales piden la gestión pública de los manantiales

Las villas termales de la provincia de Pontevedra han reclamado al Gobierno central, con el apoyo de la Diputación, un cambio legislativo que les permita gestionar las aguas termales de sus respectivos municipios. La presidenta provincial, Carmela Silva, que actuó de portavoz de Ponte Caldelas, Catoira, Cuntis, Caldas de Reis, O Grove y Mondariz-Balneario, denunció que es “inadmisible que as augas termais, que son bens públicos, estean soamente en mans privadas”.

Esta reivindicación es una de las primeras medidas que adoptan en el marco de un frente común que estos ayuntamientos han decidido realizar para promocionar las Rías Baixas como destino “preferente” para la actividad termal en España. Pontevedra cuenta, según Silva, con el mayor número de plazas de alojamiento termal de España y con balnearios que son “referencia internacional” en diferentes tratamientos de salud y bienestar.

“Queremos que o destino termal se posicione como un eixo estratéxico do turismo na provincia”, explicó. Y es que el turismo de salud crece y sus usuarios “realizan un gasto de ata tres puntos superior ao turista convencional”. De hecho, ya está contemplado como producto estratégico a desarrollar en el Plan Estratéxico de Turismo de Rías Baixas con el objetivo de promoverlo de la mano de los concellos, “mellorando as súas capacidades para atraer turistas e creando parquetes” específicos, pero también “seguindo de cerca” el camino del Foro Termal do Eixo Atlántico, pues permitirá acceder a recursos europeos .

Nueva señalización tecnológica

La Diputación también ha dado otros pasos como la integración en la sección de villas termales de la FEMP y acciones como la nueva señalización tecnológica de las villas termales que precisamente se presentó ayer. Consiste en paneles tecnológicos e informativos con una imagen antigua de la localidad de turno y un mapa del resto de concellos termales. A través del móvil, el visitante podrá acceder a una información (gallego, castellano o inglés) más amplia que la del panel, bien accediendo a través de la web o escaneando el código QR o con la tecnología NFC, “moi empregado por persoas con diversidade funcional”. La información que aportan los códigos permite ver más fotografías, navegar y recibir datos relativos a la otras localidades próximas.

Con todo, Silva insistió en que es fundamental un cambio legislativo y junto a los alcaldes de estos municipios reclamó “si ou si, unha lei que permita a xestión e dirección pública das augas termais” porque “é inadmisible que sendo bens públicos estean soamente en mans privadas”.

Por su parte, el alcalde de CAtoira, Alberto García, explicó que están “facendo xestións” para construir un balneario de 100 habitaciones; mientras que el de Cuntis, Manuel Campos, señaló que este tipo de turismo “supón un pulmón económico” y el caldense Juan Manuel Rey destacó la capacidad del termalismo para “singularizar os nosos pobos”. Al acto también acudió el regidor municipal de O Grove José Antonio Cacabelos, que recordó el descubrimiento de las aguas de A Toxa y esfuerzo realizado por el concello para recuperar el antiguo balneario e impulsar la villa como gran resort de Galicia y norte de Portugal. l