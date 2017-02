O GROVE - Sentolos Rasing apuesta por encajar el Salón de la Moto en la Festa do Marisco

Sentolos Rasing apuesta por encajar el Salón Internacional de la Moto en la programación de la Festa do Marisco. “Creemos que puede ser un aliciente más para la cita y que no entorpecería en ningún caso la celebración gastronómica”, apunta Yamandú Reboirás. Y es que la idea que maneja la organización del salón es contar con su propias medidas de seguridad y evitar el recinto de la fiesta. “El salón está previsto celebrarlo en el pabellón de congresos de A Toxa y creemos que la Festa do Marisco sería un complemento perfecto”, señala.

Reboirás ya ha solicitado una reunión con la concejala de Cultura e Festas, Emma Torres, para exponerle la idea. “Nos gustaría contar con su apoyo porque generará, sin duda, importantes beneficios económicos para el municipio”, dice.

Reboirás quiere cerrar cuanto antes la fecha del evento porque “son muchas las cosas que tenemos que planificar”. Y es que está previsto realizar una quedada a nivel regional para una de las tardes “siempre sin molestar el recinto de la fiesta”.

Entre algunas de las sorpresas que está cerrando ya la organización es la presencia de algún “piloto de renombre”, así como charlas de la DGT, cursos de asistencia médica en carretera o charlas sobre la consecución de un circuito propio en Galicia.

Cabe recordar que “Sentolos Rasing” acordaba el año pasado suspender la concentración motera que organiza cada año en el municipio por la falta del respaldo del gobierno local. A la cita acuden cada año más de dos mil participantes atraídos por el motor. Ahora con el salón internacional, el colectivo pretende reinventar la cita dándole un mayor impulso y con importantes novedades. n