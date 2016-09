O Grove solicitará la declaración de zona de gran afluencia turística

O Grove tramitará ante la Xunta de Galicia su declaración como zona de gran afluencia turística. Este “título” permitirá a los comercios locales una flexibilidad de apertura, pero también de horarios de sus establecimientos.

La idea que maneja el gobierno local, explica la concejala de Comercio, Emma Torres, es aplicar este libertad comercial durante seis meses, concretamente desde Semana Santa hasta la Festa do Marisco y con un horario de apertura hasta la una de la madrugada. “En calquera caso sería un horario voluntario e sempre sería unha decisión do comerciante. É unha posibilidade que se lle da a maiores e coa que se da cobertura a unha situación que xa se está dando no municipio nalgunhas tempadas do ano”, apunta.

Esta declaración será llevada al próximo Pleno, que se retrasa al 3 de octubre, para ser aprobada en sesión ordinaria como un trámite necesario. “Xa falamos con sindicatos en comerciantes e non reo que haxa problemas de sacala adiante”, apunta Torres. La documentación será tramitada en la Xunta que tendrá un plazo de seis meses para resolver.

Los beneficios, apunta Torres, van más allá que la libertad de horarios y de días de trabajo, ya que permitirá el acceso a un importante paquete de ayudas.

La Xunta informa sobre este título que la declaración de zona de gran afluencia turística tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables por idénticos períodos, siempre y cuando quede acreditada para cada caso la continuidad de las causas que motivaron la autorización inicial. Una vez aprobada será publicada en el Diario Oficial de Galicia. Si desapareciesen las causas que motivaron la declaración de zona de gran afluencia turística, la consellería competente en materia de comercio procederá a la revocación de la misma, previa audiencia a las organizaciones que se señalan en el número 1, correspondientes al ayuntamiento afectado. Asimismo, se podrán solicitar los informes oportunos de la dirección general competente en materia de turismo. Además, la solicitud debe ir acompañada de varios informes favorables tanto de los comerciantes, como la Cámara de Comercio y de los sindicatos, así como el Pleno municipal para iniciar su tramitación.

“Otra de las condiciones que cumple O Grove es la existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respeto a las que constituyen la residencia habitual, así como la cercanía a áreas portuarias en las que operen cruceros.