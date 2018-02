O Grove Sona celebrará en Sanxenxo un festival benéfico a favor de Cáritas

El Pazo Emilia Pardo Bazán acogerá el próximo viernes un festival benéfico a favor de Cáritas organizado por la agrupación O Grove Sona. Una cita que contará con las actuaciones de Orquesta Europa, @de Viño, Grupo Acirema, Miguel de Combarro, Guillermo Castro, Los Alkar, Dúo Latino, Jorge Menéndez, Trío Acuarela, A Banda do Sequío, Manuel Míguez, 7 Setenta, Luis Muñiz, Cinco en zocas, Antonio Miniño y Manoele de Felisa

O Grove Sona está compuesta por personas relacionadas con el mundo de la música, que un día decidieron usar lo que mejor saben hacer para ayudar a personas con pocos recursos, a través de Cáritas. Esa decisión llevó consigo la organización de un Festival Solidario en el Concello de O Grove durante varios años. Viendo la respuesta que lograron y, teniendo en cuenta, que 22 empresas de Sanxenxo colaboraban con el evento, plantearon la propuesta al Concello de Sanxenxo.

Las concejalías de Servicios Sociales y Cultura trasladaron la idea a Cáritas Sanxenxo, Adina, Noalla y Vilalonga, haciendo, estas agrupaciones una valoración muy positiva y destacando que “Dende as nosas formacións axudamos, dentro das nosas posibilidadades, ás persoas máis necesitadas con alimentos. Pero moitas veces a axuda ten que ir máis alá: colaboración nos alugueres, facturas da luz, compra de estufas e outro tipo de maquinarias ou mobiliario imprescindibles para eles, pero inasumibles”.

En su día a día, la relación que mantienen Servicios Sociales y Cáritas del Concello es de comunicación continua y trabajo en equipo, optimizando recursos para que la atención llegue al mayor número de familias posible.

Por eso, la Agrupación O Grove Sona ha diseñado para esta cita solidaria, un cartel con 16 actuaciones, con más de 70 personas, que, de manera desinteresada, van a realizar un repaso por diferentes momentos de la música.

Así los asistentes, al mismo tiempo que disfrutan de las actuaciones, pueden colaborar con la causa. La venta de entradas comenzará una hora antes del inicio del evento. Tanto el Concello como O Grove Sona “queren dar as gracias a todas e cada unha das persoas que van a actuar no auditorio de Sanxenxo, polas súas ganas de axudar, pero sobre todo, a quen queremos agradecer é a todos aqueles que dun xeito ou doutro van a colaborar".