O Grove sube a 10 euros el precio mínimo de la centolla para esta campaña

La esperada apertura de veda de la centolla el próximo lunes llegará con algunos cambios para O Grove. La cofradía meca, refereferente en la captura de este crustáceo, subirá un euro, concretamente a 10 euros el precio mínimo por kilogramo. El patrón mayor meco, Antonio Otero, confía en que el precio mínimo no reste protagonismo a la cita. “Non sabemos como está o recurso, pero din que cando hai ano malo de polbo é bo de centola. A ver se é certo”, apunta.

Serán aproximadamente 70 las embarcaciones que acudirán a su captura el próximo lunes y será a partir de las 10 horas cuando se pueda iniciar la captura con los aparejos.

En cuanto a los cupos, la Consellería do Mar establece 35 kilos por embarcación y otros 35 kilos por tripulante. “O ano pasado costounos coller o cupo. A ver este ano que pasa", advierte Antonio Otero.

En Cambados, el precio mínimo no se fija. “Nunca puxemos prezo mínimo, pero xa non baixa a menos de seis euros o kilo”, advierte el patrón mayor cambadés, Ruperto Costa.

En cuanto a la fecha de la veda, Otero señala que todavía está pendiente de decidir. Suele ser el mes de mayo o junio cuando se para la captura de la centolla y se deja descansar el recurso, pero todo dependerá de cómo responde este año el crustáceo.