La presencia de un bebé de apenas ocho meses en la sala de vistas del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Cambados obligó ayer a suspender un juicio a tres presuntos furtivos de O Grove.

El hombre se presentó con su bebé en brazos de apenas ocho meses a la vista por un presunto delito de amenazas a tres vigilantes de la Cofradía de San Martiño do Grove y alegó no tener con quien dejarlo. La presencia del menor que no puede ser grabado obligó a suspender la vista, ante el enfado de la jueza, y posponerla hasta el próximo 5 de abril. Para la acusación lo sucedido es una “triquiñuela e incluso una burla” para posponer la vista oral por segunda vez.

Los hechos que se iban a juzgar ayer se remontan a diciembre de 2016 cuando dos vigilantes de la Cofradía interceptaron una embarcación con tres hombres extrayendo navaja de forma ilegal. Cuando le dieron el alto, huyeron en su lancha a tierra donde se encararon con un vigilante que se encontraba ya haciéndoles la espera en el interior de su vehículo. Los presuntos furtivos, con un amplio historial delictivo, según apuntan desde la acusación, amenazaron a los vigilantes que interpusieron la pertinente denuncia.