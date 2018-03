El Hidria II logra más de 25.000 firmas de apoyo para garantizar su futuro

En algo más de un mes, los propietarios del barco vapor Hidria II han logrado más de 25.000 firmas en la plataforma Change.org en la que piden a la Consellería do Mar la apertura al público de forma reglada a través del pago de una entrada. Hace ya más de veinte años que María José Otero Castro “Sesé” y Jacobo Costas Otero, rescataron a este barco de vapor, único en España, de ser desguazado cuando era un aljibe que trabajaba en el puerto de Vigo. “Pronto presentaremos ante la Xunta de Galicia la solicitud de licencia en el puerto de O Grove para poder abrir al público. Suponemos que nos dirán que sí y a ver si para Semana Santa podemos abrir”, asegura Otero Castro.

Tras unos intensos trabajos de restauración en 2005 volvió a navegar ya como buque museo y poco después como buque de pasajeros a vapor.



Una importante inversión en el patrimonio marítimo que sus propietarios consideran que ha llegado el momento de rentabilizar de forma estable y con garantías de continuidad. “Agora estamos en seco porque o barco precisa unha nova inversión que non podemos acometer senon temos uns ingresos estables. Ata agora traballamos coas donacións da xente que nos visita. Hai temporadas boa e outras non tan boas e asñi non podemos seguir”, advierte María José Otero Castro.



El atraque del Hidria II es ahora de estadía y su ubicación según el Plan de Usos del Puerto no le permite una actividad comercial. “O único que queremos e que nos deixen traballar e promocionar a nosa actividade no peirao do Grove para poder conservar un barco que forma parte do patrimonio marítimo”, apunta Otero Castro.

Sus propietarios consideran que ha llegado el momento de que el barco descanse de tanta incertidumbre y forme parte del resto de actividades culturales y turísticas del municipio.



Entre los beneficios, destacan que el propio barco tendría un mantenimiento asegurado, también sería positivo para la hostelería, el sector turístico, el sector escolar y garantizaría un relevo en la gestión del Hidria II. “Algunos pensaréis que un barco debe estar a flote y navegando y no en seco.Tenéis razón y si las cosas en el futuro son mas fáciles podrá volver a navegar”, señalan

La petición no es nueva, pero esta vez intentan visibilizarla de una forma pública y recabando el máximo número de apoyos posibles. La recuperación del Hidria II no fue sencilla y estuvo llena de privaciones y sacrificios para sus armadores y moradores, María José Castro Otero y Jacobo Costas Otero. “Esto é unha paixón que non se explica de forma sinxela. Invertimos todos os nosos cartos para poñelo en funcionamento”, asegura Castro Otero.