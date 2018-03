El IES Monte da Vila investiga el sabotaje que dejó a alumnos fuera de un concurso

La dirección del IES Monte da Vila ha abierto una investigación para conocer el origen de un sabotaje que dejó a un grupo de alumnos fuera del concurso nacional Young Business Talents. El centro participa cada año en este programa que permite a los alumnos simular ser los gestores de una empresa de cosmética en un mercado competitivo en el que existen otros grupos de alumnos de distintos lugares de España con el mismo público objetivo.

Curiosamente, el grupo de alumnos de 2º de Bachillerato de Monte da Vila, que se encontraba mejor posicionado con su marca “Petit” y que, por su puntuación conseguida tenía ya un puesto en la final sufrieron un sabotaje en su simulador. “Alguien accedió con su clave y borró datos e información sin los que ya no pueden pasar a la final porque. Estamos investigando junto a la propia organización del evento para saber lo que ha ocurrido. Es una pena porque estaban en la final”, explica el director y profesor de Economía del IES Monte da Vila, Jose Vázquez.

El centro educativo participa cada año en esta iniciativa y siempre se cuelan en la final que se celebra en Madrid y a la que llegan cien equipos. “Es una gran experiencia para los alumnos y un importante estímulo para su aprendizaje. Este año solo pasará un grupo Malaulari de 4º de la ESO, Petit es el mismo grupo que ya el año pasado había llegado a la final”, apunta el director.

Todas las hipótesis respecto a lo ocurrido están abiertas, pero el directo del centro prefiere no avanzar por donde están yendo las investigaciones. “Tenemos ya algún dato que fuimos recabando, pero todavía no lo tenemos claro”, advierte.

Premios

El Young Business Talents es un simulador empresarial que permite a sus participantes practicar tomando todo tipo de decisiones dentro de una empresa. Todo el juego de simulación de negocios se lleva a cabo a través de internet excepto la final nacional y la final internacional.

En la final se repartirán 14.420 euros en premios, pero, sin embargo, incide el director del IES de Monte da Vila que “el mejor premio es el reconocimiento y la experiencia de competir y conocer a otros grupos. Los equipos gallegos conseguimos siempre buena puntuación”.

Los veinte mejores equipos de la final recibirán, cada uno de ellos, 400 euros. Este premio es al equipo mejor clasificado de cada una de las veinte simulaciones que hay en la final. Además hay unos premios especiales a los cinco mejores equipos de la Final que consigan el máximo beneficio para sus empresas: Primer equipo, 600 euros; segundo equipo, 480 euros; tercer equipo, 360 euros; cuarto equipo, 280 euros y quinto equipo, 200 euros. Los profesores y los centros docentes también tendrán premio. l