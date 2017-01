El II Plan Concellos destina más de 900.000 euros a inversión municipal

El Concello de Cambados percibirá este año del II Plan Concellos de la Diputación un total de 923.000 euros que seguramente supongan el grueso de la partida de inversiones reales. Por el momento no se ha definido su destino, pero hay proyectos que este ejercicio precisarán de un importante esfuerzo económico como son la nueva plaza de abastos, la piscina, el mobiliario para el centro de día o mismo el programa de celebración de la Ciudad Europea del Vino.

La aportación provincial es similar al año pasado y responde a criterios de población. El Concello tiene previsto invertirlo en obras y fomento del empleo. Por el momento, no están definidas las actuaciones pues el gobierno local trabaja en la elaboración del presupuesto que espera tener listo en el mes de febrero; en una fecha similar a la del año pasado.

Con todo, el cuatripartito aún no tiene definidas las aportaciones que recibirán de otras administraciones como la Xunta, la Diputación de Pontevedra o la administración estatal para, por ejemplo, poner en marcha el programa Ciudad Europea del Vino, que precisa de una inversión de unos 500.000 euros.

El resto de grandes proyectos como el de la piscina municipal y la construcción de la nueva plaza de abastos tienen asegurada la inversión externa, pero el Ayuntamiento también tendrá que realizar aportaciones, así como en el caso del mobiliario para poder poner en marcha el centro de día.

Este ejercicio será un año cargado de proyectos para el Ayuntamiento de Cambados y uno de los más esperados es la construcción del nuevo mercado, cuyas obras tendrían que haber comenzado en 2016, pero el plan de usos portuarios obligó a realizar cambios que han retrasado su inicio. De hecho, el Concello tendrá que mantener en estos días una nueva reunión para abordar la modificación de ese plan y que el proyecto avance. De aplicarse como se redactó inicialmente, sería imposible construir la plaza porque obligaba a mantener una serie de estructuras actuales que coincidían el nuevo inmueble.