A Illa busca ayuda de la Xunta para equipar el náutico y pide un modelo de subvenciones como el provincial

El Concello de A Illa buscará financiación para poder equipar el centro de usos náuticos de O Bao en una línea de ayudas de este año convocada por Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Así se anunció ayer durante el transcurso de una visita del vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, a la zona isleña de Ribeira do Chazo, para comprobar el estado final de la reforma del entorno. Además, el alcalde, Carlos Iglesias, insistió este lunes en una petición a la Xunta para que adopte un modelo de reparto de ayudas similar al de la Diputación de Pontevedra.

El regidor lo hizo tras reconocer que los 40.000 euros concedidos por Vicepresidencia para los más de 100.000 invertidos en la Ribeira do Chazo son una “aportación importante”. Pero, eso sí, señalando que la Xunta invirtió en A Illa a mayores, y únicamente, en una orden bianual para caminos (con otros 40.000 euros), el Fondo de Compensación Ambiental, la Rede Natura “e pouco máis”. Mientras, contrapone las aportaciones de la nueva Diputación, que superarían “con creces os catro millóns de euros”. Así, destacó los 1,5 millones del Plan Concellos de estos años, el otro millón y medio para las casas modernistas del Plan de Reequilibrio, los 917.000 euros para el náutico y las diferentes partidas de Cultura y Deportes. “Evidentemente, o modelo a aplicar que elexiría calquera alcalde ou alcaldesa sería o provincial”, valoró.



Ribeira do Chazo

Los 40.000 euros autonómicos para Ribeira do Chazo fueron concedidos con cargo a la orden del año pasado de Infraestruturas de Uso Público que convoca Vicepresidencia.

Rueda acudió ayer a la zona acompañado por el primer edil, así como por el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y la directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias. Desde Vicepresidencia destacaron que la colaboración entre la administración gallega y los ayuntamientos a través de planes inversores como este permite llevar a cabo “actuacións que redundan directamente no benestar da cidadanía”. Sobre la obra concreta en A Illa subrayaron que la Ribeira do Chazo mejoró notablemente, también en “salubridade e seguridade, recuperando unha parte da localidade que se estaba a degradar”.

Recordaron que A Illa fue incluida en esas otras ayudas de Vicepresidencia con cargo al Fondo de Compensación Ambiental, en colaboración con Cambados, para un proyecto de concienciación y control ambiental y, con la Mancomunidade de O Salnés, para desarrollar actuaciones de conservación natural en diferentes núcleos rurales.