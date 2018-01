A Illa busca declarar su fiesta del Carmen como de interés turístico

El Carmen de A Illa es una de las celebraciones más multitudinarias y sentidas de la localidad y el Concello quiere conseguir para esta la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

En ello trabajan la Concellería de Turismo y la comisión organizadora, avanzando en los detalles que permitan adaptar la celebración a los nuevos requisitos que la Xunta exige a este tipo de eventos para conseguir alcanzar dicho reconocimiento.

Entre ellos, destaca la obligación de presentar al menos una novedad en el programa cada año, tal y como explicaban ayer desde el Ayuntamiento. Se trata de una exigencia que supondrá un esfuerzo a mayores para poder cerrar y organizar el cartel de cada edición, aunque hay esperanzas de poder ajustar esta y otras cuestiones para poder presentar el expediente ante la Xunta y demandar la declaración de interés turístico.

Esta ya se había intentado hace tiempo para las fiestas gastronómicas del verano, recordaba ayer el alcalde, Carlos Iglesias.



Saturación

No obstante, la administración gallega había indicado entonces que ya existía un número elevado de celebraciones culinarias así laureadas en Galicia, con lo que aconsejaba al municipio isleño apostar por otro tipo de evento.

A Illa no es la única localidad de O Salnés que lucha para que se reconozca una de sus celebraciones con el sello autonómico. Ribadumia entregó hace unos meses el expediente para intentar la declaración para su Festa do Viño Tinto do Salnés, remitiendo nueva documentación tras un requerimiento posterior de la Xunta.

La Semana Santa de Paradela y la Fiesta del Mejillón y del Berberecho de Vilanova fueron algunas de las últimas citas en la comarca en conseguir este distintivo a nivel de la autonomía.