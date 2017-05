A Illa cierra el ejercicio 2016 con 251.000 euros de superávit

El Pleno de anoche en A Illa cerró la cuenta de 2016 con un superávit de 251.000 euros. El alcalde, Carlos Iglesias, indicó que esperan que el Gobierno central puedan introducir enmiendas este año que permitan a los ayuntamientos que cierren ejercicios con remanente positivo poder usar este capital en futuras obras. Actualmente, este superávit solo puede dedicarse a la amortización de deuda.



Contar con partidas procedentes del sobrante de otros presupuestos permitirá disponer de fondos que, en la actualidad, no llegan, por ejemplo, para reparar el parque infantil de O Bao. El PP solicitó la urgente puesta a punto de este espacio, absteniéndose en la votación el gobierno socialista.



El regidor explicó que no hay ahora partida disponible, ya que los fondos se priorizaron para ejecutar labores de urgencia en la calle Palmeira y Riveira do Chazo. El parque infantil de O Bao se tuvo que quedar fuer también en 2016 de la partida de reparaciones de zonas lúdicas infantiles porque, dada su extensión (más de 2.000 metros cuadrados), las obras necesarias hubieran agotado las partidas para la mejora de otros recintos lúdicos que sí se actualizaron en los últimos meses. El compromiso, no obstante, es buscar una vía de financiación durante este año.

Plan de movilidad



El Pleno dio cuenta de una modificación presupuestaria que permitirá reservar una pequeña partida para sumar a la petición de una subvención europea en cuestión de Movilidad. El ejecutivo aspira a una profunda remodelación del tráfico en el centro, apostando por la peatonalización.



La Corporación dio cuenta de la renuncia de Carlos Chaves como edil, para el que el BNG no anunció relevo hasta ahora.