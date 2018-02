A Illa pide la devolución del suelo del centro de salud que fue desestimado

A Illa quiere que la Xunta devuelva la parcela de 1.504 metros cuadrados junto al IES en la que el Sergas nunca ejecutó el nuevo centro de salud inicialmente comprometido. La Corporación aprobó ayer por unanimidad pedir la reversión del suelo, constatado que Sanidade ha optado por reformar el actual ambulatorio en lugar de dar salida a la vieja aspiración de un edificio de nueva creación.

De hecho, el acuerdo de cesión del terreno municipal caducaría si, transcurridos cinco años de la cesión, no se produjese el objetivo con la que había sido aprobada, esto es: La construcción del edificio sanitario. Con todo, el alcalde expresaba ayer en Pleno que, al constatarse que la Xunta no da por automatizada esta devolución, será el Concello el que la pida formalmente, iniciando un expediente que aún dará opción al Sergas: El Ayuntamiento estará dispuesto a conceder una prórroga a la cesión si Sanidade lo está a seguir adelante con un nuevo edificio, cuestión que, no obstante, parece bien poco probable.

El PP apoyó la propuesta de reversión y su portavoz, Juan José González, fue claro. Es evidente, dijo, que la administración autonómica no cumplió su compromiso.

Aún así, insistió en que los populares creen que esa parcela junto al IES serviría mejor para una futura ampliación del instituto que para la localización de un centro de salud que, añaden, puede concretarse en otro mejor emplazamiento.



Cuentas y bienvenida

La sesión de ayer sirvió también para cerrar la cuenta de 2016, con un remanente de tesorería positivo de 2,8 millones, de los que 1,9 son en facturas de dudoso cobro. El PP instó al ejecutivo local a iniciar un proceso de depuración de estas facturas, para actualizar las cuentas, y a presentar con menos demora el cierre de un ejercicio contable, compromisos asumidos ayer por el gobierno, que disculpó la demora por bajas en el área de Contabilidad.

El Pleno también sirvió para la toma de posesión de Laura Castro Rial como nueva concejala y portavoz del BNG, tras la renuncia hace unos diez meses de Carlos Chaves. Castro prometió el cargo al final de la sesión y fue recibida por todos los ediles con un aplauso y por mensajes de bienvenida de PSOE y PP. “Estou aquí para colaborar, participar, sempre para sumar e non para restar”, declaró la nueva concejala en sus primeras palabras en Pleno.