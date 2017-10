A Illa tendrá mejor centro de salud en 2018, pero aún reivindica el nuevo

La Consellería de Sanidade licitará este mes las obras de ampliación y mejora de la accesibilidad del centro de salud isleño con un precio de 412.946 euros y la previsión de que estén terminadas en 2018. Para el Concello son buenas noticias, pero no entierra su petición de un nuevo ambulatorio; la reclamación “sigue vixente”, manifestó el alcalde, Carlos Iglesias.

El regidor recibió ayer al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que viajó hasta la localidad para presentar el proyecto de la obra. Con él se ganarán más de 180 metros cuadrados de espacio, hasta alcanzar los 532,10 metros, además permitirá darle un acceso independiente al ambulatorio, que actualmente comparte espacio con el ISM, e instalar un ascensor.

El conselleiro explicó que también se podrán redistribuir espacios, de tal manera que pediatría ganará más zona de atención y espera. El proyecto también prevé mejoras en la carpintería de la fachada y en otra cuestiones como la iluminación. Todo ello con una inversión superior a los 400.000 euros que “sumados aos 10 millóns investidos ata agora no Hospital amosan a clara aposta da consellería polo Salnés”. El proyecto saldrá a licitación este mes con un plazo de ejecución de medio año, pero estará terminado en 2018, como garantizó el propio Vázquez a las autoridades locales.

Entre los asistentes también había algún vecino descontento. Y es que A Illa quería más; un centro de salud nuevo y estaba cerca. Se consiguió el terreno y había un anteproyecto, pero al final no se llevó a cabo. “Non podemos mentir, con este proxecto se mellora, pero seguimos compartíndoo con outra administración e non é a situación óptima. Foi unha oportunidade perdida”, manifestó el regidor. De hecho, aseguró que la petición “sigue vixente”.

Reforma sanitaria

El alcalde de Vilanova también acudió a la visita y aprovechó para interesarse por la petición hecha hace meses de “dar un repaso” al suyo. También se le preguntó al conselleiro por la necesidad de cubrir una plaza en el isleño. Sin embargo, Vázquez Almuiña evitó profundizar explicando que las mejoras han de hacerse mediante convenio, como el firmado con A Illa, a la que pidió celeridad en la tramitación de la licencia municipal de obra, y que la dotación de personal se hace a través de estudios de necesidades y que ahora lo importante es que los trabajos “non inflúan na atención”.

El titular de Sanidade también defendió la reforma sanitaria asegurando que la comarca tendrá un distrito propio y “non perde nada, senón que gana” porque “busca achegar os servizos aos cidadáns”. Es más, pidió a los partidos políticos contrarios que “fagan aportacións para tratar de mellorar”. También insistió en el compromiso de la Xunta con la zona en esta materia, “en seguir investindo” en servicios y su consolidación. l