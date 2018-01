“Imos a cambiar o proxecto do colexio de Vilalonga. Non queremos que sexa un corta e pega doutro”

El próximo Pleno de Sanxenxo dará luz verde a la puesta a disposición de la Consellería de Educación de los terrenos para el futuro colegio de Vilalonga. El regidor de Sanxenxo, Telmo Martín, realizó ayer este anuncio durante un desayuno informativo en el que también avanzó que el Concello trabaja en un nuevo proyecto para el centro educativo. “Estamos preparando un proxecto moi ambicioso e que responda as expectivas despois de tantos anos de espera. Non queremos que sexa o corta e pega doutro colexio”, explicó. Martín explicó que “nunca houbo un proxecto definitivo de execución e o entorno ten unha situación que hai que respetar e potenciar”, apuntó.

El nuevo proyecto que tendrá un coste de entre 40.000 y 50.000 euros estará listo en aproximadamente tres meses y deberá ser validado por la Xunta de Galicia. “Non suporá un retraso no inicio das obras que deberán empezar este mesmo ano e senón como moito nesta lexislatura. É unha obriga do Concello e da Xunta con Vilalonga, senón xa sería unha burla”, apuntó Martín.

El regidor avanzó que en el nuevo proyecto se cuidará el material y el entorno, pero también se pensará en el mantenimiento que correrá a cargo del Concello. “Queremos que o pavillón escolar poida ser utilizado por outros veciños se o precisan cun acceso diferente aos dos alumnos e cando o colexio non estea en funcionamento”, incidió.

Otro de los asuntos que serán abordados este mismo año en el que la gestión del bipartito alcanzará una “velocidade de cruceiro” será el proyecto de la reordenación para el puerto de Portonovo. “Estamos vendo que queremos para esa zona porque tanto o PP como SAL levavámolo no programa. Estamos no momento de decidir que queremos facer aí?”, apuntó. Martín reconoce que se trata de una obra ambiciosa que debe solucionar el problema de aparcamiento en Portonovo, respetando el puerto pesquero que también será reordenado.”É unha das obras máis ambiciosas polo custe”, subraya. Martín contempla en esa reordenación también la futura sede del Club de Piragüismo de Portonovo “porque está a darnos moitas satisfaccións deportivas e non se lle resolveu o seu problema nestes anos” y una amplia zona lúdica “para potenciar o carácter de vila mariñeira de Portonovo”. En el caso de que este estudio borrador se dilate más de lo previsto (se calcula que podría estar listo este mismo verano porque ya están trabajando en él) el regidor contempla la posibilidad de “un local alternativo para reubicalo mentras non se lle concede un local definitivo. Nestes momentos hai moitas posibilidades abertas”.

Respecto a la dinamización lúdica y cultural de Portonovo, Martín considera que esta pasa inequívocamente por la implicación de los empresarios de la villa. Reconoce la necesidad de “darlle unha volta” al local multiusos y también a la Casa de Don Fernando para “dotala de actividades que supoñan un atractivo para a vila, pero todo isto pasa tamén pola implicación de todos”. l