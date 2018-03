Un incendio obliga a desalojar un edificio y a hospitalizar a una docena de personas

Alrededor de una veintena de personas tuvieron que ser ayer evacuadas de un edificio ubicado en la Travesía Valle-Inclán con la Plaza de Fernández Pulido en Cambados, tras declararse un voraz incendio en uno de los pisos. Las llamas arrasaron esta vivienda y llenaron de humo todo el bloque, por lo que una docena de personas necesitaron asistencia hospitalaria por intoxicación, aunque todos ellos recibieron el alta durante este martes.



La alerta saltaba sobre las siete de la mañana. Según fuentes oficiales, el origen del incendio pudo estar en una especie de acumulador de calor o radiador a escasa distancia de un sofá, elementos que habrían precipitado el inicio de la combustión. Según las mismas fuentes, los residentes intentaron sofocar las llamas con sus propios medios, pero el fuego tomó en instantes importantes dimensiones, con lo que decidieron alertar al 112 Galicia y refugiarse, mientras, en la cocina.

En pocos minutos llegaron las emergencias, que accedieron al inmueble, de cinco plantas, derribando la puerta para rescatar al matrimonio mayor y a su hijo de mediana edad que residían en el piso afectado.



La patrulla del Puesto Principal de la Guardia Civil, junto con uno de sus componentes de investigación y en colaboración con los Bombeiros do Salnés y Protección Civil de Cambados procedieron entonces a la evacuación del edificio, en vista de la alta carga de combustión y humo en el inmueble.



Atendidos

El 061 desplazó dos ambulancias y a personal del Punto de Atención Continuada (PAC), atendiendo y trasladando a nueve personas, entre ellas, los tres residentes de la casa afectada: M.M.B, de 79 años; M.F.P., de 77, y M.M.F., de 46 años, y otras seis personas: J.M.V., de 57; I.M.V., de 45; M.M.B., de 28, O.B.F., de 57 años, así como J.A.S., de 50, y M.B.D., de 46. Otros tres afectados fueron atendidos en el punto, pero trasladados por sus propios medios al Hospital do Salnés, todos ellos por intoxicación a causa del humo.



Entre los afectados había cuatro guardia civiles que participaron en el operativo de emergencias: Dos del área de investigación, que necesitaron ser trasladados en ambulancia, y otros dos, de patrulla, evacuados en el propio vehículo oficial.

Durante la mañana, los heridos recibieron la visita en el centro hospitalario de diferentes representantes de la Corporación municipal. Todos fueron dados de alta, de forma progresiva, durante las siguientes horas, por lo que, a pesar de la magnitud de los daños materiales, no hubo que lamentar víctimas.



El piso en el que se declaró el fuego ardió prácticamente por completo. La intervención de los Bombeiros y de Protección Civil logró atajar las llamas sin que se propagasen a otras viviendas del edificio. No obstante, el intenso humo afectó de forma considerable a las zonas comunes y a parte de la fachada.

Fuentes municipales confirmaban posteriormente que los técnicos estudian también si se produjeron daños estructurales.



Extinción

Los dos equipos de Bombeiros del Consorcio Provincial emplearon más de tres mil litros de agua de cada una de las dos bombas urbanas desplazadas. Tras la extinción, los bomberos de Vilagarcía se retiraban pasadas las nueve de la mañana, si bien los de Ribadumia permanecieron algunas horas más, en labores de refresco y desescombro de la vivienda. Protección Civil desplazó, igualmente, su propia motobomba.



Además de bomberos, Protección Civil y 061 y los guardias civiles del Puesto Principal de Cambados, participaron en el operativo agentes del Instituto Armado de Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo y agentes de la Policía Local cambadesa.