La información económica tensa el cuatripartito a dos días de la comisión

La calma tensa con la que han discurrido los días que la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, puso de por medio entre la última crisis del cuatripartito y la comisión de seguimiento del pacto que debe reconducirlo, saltaba de nuevo ayer por los aires. Lejos de enfriarse la polémica, el concejal de Pode, José Ramón Abal Varela, cargaba de nuevo con dureza contra el portavoz y edil de Somos, Xurxo Charlín, en quienes ya se habían personificado las diferencias en el seno del gobierno hace casi un mes.

En esta ocasión, Abal Varela consideró “unha falta de respeto” y una actuación “lamentable” que el también concejal de Economía hiciese público a través de los medios de comunicación el último balance de las cuentas del Concello, “antes de explicarnos a situación aos compañeiros de goberno”.

Charlín dibujaba esta semana una recaída de las cuentas en forma de gastos por encima de lo presupuestado, facturas sin pagar que deberán quedarse en el cajón hasta el año que viene, incumplimiento del periodo máximo del plan de pago a proveedores y la sombra de nuevas medidas de ajuste.

No obstante, Abal Varela defendía ayer que los últimos datos económicos de los que tuvo conocimiento eran los también hechos públicos por Charlín en julio “cando falaba dun superávit de máis de 500.000 euros e de que as cousas ían ben”.

El fondo de la cuestión radica en que algunos departamentos y grupos políticos habrían excedido el gasto presupuestado, crítica que no ha llegado a materializarse públicamente desde la Concellería de Economía, pero que ha bastado para que Abal Varela saliese a defenderse de ella. El edil de Pode reconoce que los actos de la Ciudad Europea del Vino supusieron un esfuerzo inversor, aunque aseguró que siempre contó “co apoio dos meus compañeiros” para sacar adelante las actuaciones y gastos que estas llevan parejas.



La portavocía, en cuestión

Abal Varela reiteró sus críticas a Charlín, a quien tildó de “kamikaze político” y afirma rotundo que “o cuatripartito non precisa dun portavoz. É indiscutible e é un diagnóstico no que coincidimos moitos”. Insiste culpando al edil de Somos de “usurpar funcións” y defendiendo que cada área disponga de su propia portavocía.