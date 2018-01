Un informe advierte que aprobar la propuesta del Concello para el polígono merma los derechos de los propietarios

Una valoración jurídica realizada por el secretario de la junta de compensación pone en entredicho diversos puntos de la propuesta de acuerdo del Concello de Sanxenxo y alerta de las consecuencias que su aprobación podría suponer para los propietarios. Un informe que se analizó durante el último Consello Rector en el que también estuvo presente el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y que está previsto leer en la asamblea del 5 de febrero.

El documento apunta en varias direcciones, pero de forma incisiva en los efectos que la aprobación de este acuerdo puede suponer para los propietarios. “El Concello en su propuesta no aclara si se han ejecutado estas obras que provocaron la incautación del aval, por qué no se ejecutó la conexión del saneamiento y por qué motivo se ha retrasado tanto la ejecución de las obras realizadas. Y estas cuestiones no dejan de tener importancia, dado que la Junta aprobando la propuesta municipal mostrará su conformidad con las obras ya ejecutadas”, incide.

Asimismo, hace referencia a los “vicios ocultos” y a la falta de concreción por parte del ingeniero municipal. “Ante esta incógnita no resuelta por el informe del ingeniero municipal, podría pensarse que no están relacionadas todas las obras de urbanización que quedan por ejecutar, ni todas las averías y defectos que quedan por reparar”, señala el informe elaborado por el secretario de la junta de compensación que también echa en falta la inconcreción en los plazos.

“En la propuesta de acuerdo el Concello asume tres compromisos: Licitar y ejecutar las obras pendientes, así como realizar las actuaciones técnicas y jurídicas necesarias para la recepción del ámbito, sin someterse a plazo”.

También advierte de las consecuencias que puede acarrear la aprobación de este informe para los juntacompensantes. “El acuerdo no incluye, ciertamente, la renuncia de la junta a exigir la responsabilidad de la administración por la ejecución de las obras de urbanización desde la incautación del aval. No obstante al dar conformidad y aprobar lo ejecutado y los gastado, se está liberando y exonerando de toda responsabilidad al Concello de Sanxenxo.

Lo que significa que la Junta de Compensación será responsable de las obras de urbanización, del retraso en la ejecución y del gasto del importe del aval incautado”, apunta.

Por tanto, al suscribir el acuerdo propuesto indica el informe que “no solo se limitan las facultades y los derechos de la Junta para exigir responsabilidades de lo ejecutado y de lo no ejecutado, sino que además, y resulta muy contradictorio, implicará la desaprobación de la actuación y decisiones adoptados por los órganos de gobierno de la misma”.