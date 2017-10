Un informe municipal de 2016 dice que el aval del parque era suficiente para concluir las obras

Un informe municipal de 2016 dice que el aval del parque empresarial de 2,5 millones de euros incautado por el Concello es suficiente para concluir las obras pendientes de urbanización y de saneamiento del polígono. “O concepto avalado, en opinión de quen suscribe, está a garantir claramente tanto a execución das obras de urbanización do ámbito delimitado polo PXOM como as que resulten necesarias para conectalo mesmo cos sistemas e redes de servizo xerais exteriores existentes, chegando a incluir no concepto garantido, incluso as obras de ampliación en reforzo necesarias”, refleja el documento.

Es precisamente a este informe a lo que se agarran los propietarios del polígono que se muestran reticentes con la propuesta inicial de derrama de 689.815 euros planteada en la asamblea del pasado jueves de la junta de compensación. Un pago que, podría verse reducido tal y como apuntó el alcalde en los próximos días por un posible convenio con Fenosa, pero que en ningún caso contentaría a los dueños de las parecelas del parque empresarial. Y es que otra de las cosas que también molesta es que de esa derrama se saldría el Concello de Sanxenxo. “Temos que pagar unha parte nosa e a do Concello de Sanxenxo aínda por enriba. Así tamén o facemos nós. Eso non é unha solución”, esta fue una de las afirmaciones lanzadas por un juntacompensante en la reunión del pasado jueves.

Otro de los puntos que molestó a propietarios del parque fue la condición del regidor acerca del compromiso a descartar la reclamación patrimonial al Concello si finalmente aceptan la derrama propuesta para la puesta en marcha del polígono. "Que pasa cos que non firmen ese convenio? Beneficiaranse do que acorde unha maioría e poderá reclamar os perxuízos económicos causados", señala uno de los propietarios.