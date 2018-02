Un informe podría devolver a Fiscalía la regeneración dunar de A Lanzada

La regeneración dunar de A Lanzada podría volver de nuevo a Fiscalía de Medio Ambiente a raíz de un informe emitido por la Xunta de Galicia. La Plataforma Veciñal de Sanxenxo considera que “o informe do Seprona no que se baseaba a Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra na que dicía que non se apreciaba ningún tipo de repercusión nociva na área dunar, contradícese de forma directa cun estudo a pé de zona realizada por unha entidade da Xunta de Galicia”.

El documento, que se realizó a raíz de las denuncias sobre los efectos de las obras de la PO-308 en el entorno del Con de Arbón, lo firma la jefa del servicio de coordinación del Área Cultural de la Xunta de Galicia con fecha del 8 de marzo de 2017. En el texto se señala que en etorno se localiza una gran zona usada como aparcamiento de vehículos, y “semella que foi acondicionada, posiblemente realizando labores de nivelación e porte, xa que, dunha banda, aparecen abundantes restos de materiais exóxenos (anacos de ladrillo, morteiro de cemento, fragmentos de tella,…); e doutra, na zona máis próxima dos batolitos, o sedimento presenta unha matriz máis arxilosa que no resto da zona que está composta por áridos (area de duna). Tamén se aprecia que un dos penedos próximos ao con de Arbón se atopa desprazado da súa posición orixinal, froito posiblemente deste acondicionamento xa comentado”. Para la Plataforma Veciñal de Sanxenxo este informe “confirma o que xa levamos case un ano denunciando xa que realmente se están levando a cabo actuacións sobre unha zona dunar de protección especial de Rede Natura 2000 que van en detrimento da recuperación e conservación do medio natural.”



Inseguridad

Por otro lado, la Plataforma Veciñal de Sanxenxo se hace eco de varias quejas de conductores y usuarios del paseo de A Lanzada por la presencia de arena en la carretera. “Os conductores temen usar a PO-308 nese tramo pola perigosidade que presenta. Pero a estas denuncias, este ano úneselle tamén o medo de encontrarse de repente cun cacho de taboado voador cando a natureza reclama o seu espazo”, apunta. Así desde el colectivo inciden en que “ao non respetarse o plan de rexeneración dunar da zona tal e como deseñara Costas e que fora aprobado definitivamente no 2012, o paseo asentouse sobre unha zona dunar e impide a rexeneración natural da zona contravindo a propia lei europea en materia de Protección ambiental e poñendo en perigo aos usuarios e aos propios nenos do colexio".