El instituto Calasancio presenta un plan para librar a su edificio de la piqueta

El instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora ha presentado ante la Consellería de Medio Ambiente un plan especial para librar de la piqueta la edificación con fines deportivos de tres plantas construida en Dorrón. El documento elaborado por el arquitecto Jose Antonio Sueiro Sueiro busca evitar el derribo parcial o total de la estructura después de que el pasado mes de mayo la APLU incoase un expediente ordenando al Concello de Sanxenxo reponer la legalidad urbanística en la parcela.



El plan, presentado el pasado mes de junio, plantea un simple cambio de uso deportivo por dotacional como la mejor alternativa y con la que “se da resposta aos requerimentos da APLU e o Concello”. En el extenso informe también se reconoce que el presente plan “xurde como consecuencia dun proceso xa iniciado no que existe un proxecto de execución e licenzas municipais” para a continuación analizar el impacto de los trabajos en el entorno, ya que la obra se encuentra finalizada y con uso desde el pasado mes de abril. “A valoración final do Plan Especial é positiva nun grado lixeiro, os principais efectos a longo prazo son positivos de carácter mínimo, mentras que os negativos a longo prazo son compatibles e reversibles ou minimizables mediante as medidas adoptadas”.

Precisamente, ayer vencía el plazo concedido por la APLU al Concello de Sanxenxo para que procediese a reponer la legalidad urbanística en la parcela. Fuentes municipales, aseguraron ayer que están a la espera de la decisión de la Consellería de Medio Ambiente sobre el plan especial y en función de eso actuar. Y es que en su informe la APLU apunta que las construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicas o privadas constituyen un uso “admisible” en cualquier categoría de suelo rústico “previa aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones”.



La investigación de este edificio dio comienzo hace ya un año con la denuncia de un particular. En un primer informe de inspección urbanística, en octubre del año pasado, ya se revelan varias irregularidades como que la parcela catastral no se corresponde con la parcela física o que las obras fueron ejecutadas sin la previa aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones ni tampoco consta la autorización autonómica.

La subinspectora urbanística concluye que el proyecto básico y de ejecución modificado de edificio para actividades deportivas visado a finales de 2015 cambia “el proyecto que sirvió de base a la concesión de la licencia urbanística de 2013 aumentando plantas y superficies de la edificación principal”.