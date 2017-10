El ISM solventará las deficiencias de la Casa do Mar con una gran reforma

El Instituto Social de la Marina (ISM) ejecutará un proyecto de reforma estructural de la Casa do Mar de Cambados. Las obras empezarán en enero y pondrán fin a las deficiencias que también vienen padeciendo los jubilados cuya sede está en el bajo del edificio, con desprendimientos del falso techo y humedades. Está previsto cambiar los tejados, la carpintería exterior y renovar la instalación de fontanería y la canalización de pluviales.

El concejal de Servizos Sociais, Tino Cordal, fue el encargado de dar ayer la noticia. Lo hizo junto a parte de la directiva saliente y de la actual de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Casa do Mar. Y es que el Concello lleva dos años llevando sus demandas ante los diferentes organismos competentes y “por fin as obras comezarán en xaneiro”, explicó.



Detalles

El ISM es el titular del inmueble y ya realizó algunas reparaciones, pero había un grave problema con la evacuación de las aguas y las tuberías que provoca la rotura y caída de los paneles del falso techo del local donde está la sede de la asociación, además de humedades y otras incomodidades porque tampoco había un buen aislamiento. La situación cambiará ahora con el cambio de las cubiertas del inmueble, la renovación de las instalaciones de fontanería y de la recogida de pluviales.

La obra empezará en enero y, según le han trasladado a Cordal, estará lista antes de que se inicie el verano. También le indicaron que los trabajos se podrán llevar a cabo gracias a la existencia de un “remanente orzamentario”. Y es que no será la primera vez que se prometen reparaciones.



El Estado iba a realizarlas a principios de este mismo año, pero finalmente no fue posible, aunque el concejal le agradeció la reparación de las “graves deficiencias estruturais” del inmueble porque por lo menos ha atendido las peticiones hechas por escrito e incluso ha mantenido reuniones con el Concello. Sin embargo, la Consellería de Política Social “sigue sin dar resposta” a sus solicitudes. Explicó que, aunque la competencia del edificio es de la administración central, la relativa a los jubilados es de la Xunta, pero “non percibo moito interese”.

El cuatripartito llegó a plantearle que le dejara asumir el mantenimiento del local de la asociación de pensionistas para ejecutar los arreglos necesarios, pero ni siquiera contestó a la petición.

Los directivos se mostraron satisfechos con las obras previstas y destacaron la importancia de las actividades que realizan porque ayudan a las personas mayores a mantenerse activas.