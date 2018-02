Javier Tourís defiende la legalidad de sus empresas y pide la dimisión de la edil Elena Cores

El teniente de alcalde de Vilanova, Javier Tourís, pidió ayer públicamente la dimisión de la concejala y portavoz de Gañemos, Elena Cores, a la que acusa de un “grave intento de coacción” contra él para “intentar resolver la situación de ilegalidad” de tipo urbanístico en la que se encontraría “el negocio que regenta junto a su familia”.

El popular cree que este es el motivo que hay detrás de la pregunta plenaria y posterior comunicado de Gañemos sobre una empresa de Tourís junto al ruso Alexander Vasilenko, instando a aclarar al concejal de gobierno esta relación, al sospechar que pudo haberse beneficiado de su posición de edil para entablar contacto comercial con el magnate.

Tourís niega la acusación y emitía ayer un comunicado tajante, saliendo al paso de la petición de explicaciones que Gañemos exigía antes del viernes.

“Quiero aclarar mi dedicación al ámbito empresarial desde hace más de 18 años”, con diferentes empresas “siempre” con un “estricto cumplimiento de la Ley”. Explica que actualmente tiene negocios “en el campo de la alimentación, la formación, el sector inmobiliario y la exportación”.

Asegura que ninguna de sus sociedades tiene “intereses, ni mantiene ningún tipo de relación” con el Concello ni con administración pública alguna, por lo que las circunscribe al ámbito privado.

Añade que también tiene “relaciones comerciales con el mercado chino, pero que mi condición de concejal de un pequeño pueblo no me ha servido como trampolín para el establecimiento de acuerdos con ese país”. En lo tocante a la sociedad que comparte con el empresario ruso, afirma que “mantengo una estrecha relación de amistad” con él “desde hace más de cinco años”.

Dicho esto, indica que Cores tuvo una reunión con él y con el asesor jurídico del Concello “para intentar solventar el grave problema urbanístico que afecta su negocio familiar” y habría sugerido iniciar un “Plan Especial para resolver la situación”. Como esa propuesta no tuvo encaje legal, afirma que de ahí viene el enfado y la campaña de la portavoz. Estudia, además, acciones legales contra la líder de Gañemos.