Juan José Portela y Ainhoa Fervenza optan a relevar a Serantes en la Secretaría del PSOE

El próximo 7 de abril la militancia socialista de Sanxenxo elegirá un nuevo equipo que liderará la agrupación local los próximos cuatro años y que relevará a Óscar Serantes en el cargo. Los candidatos expondrán junto a los miembros de su ejecutiva sus planes para el partido para los próximos cuatro años y el trabajo a desarrollar para las elecciones de 2019.



Hasta el momento, dos militantes ya han dado un paso al frente y han anunciado su intención de buscar los apoyos necesarios en el partido para presentar una candidatura: Juan José Portela y Ainhoa Fervenza que ya han iniciado reuniones con la militancia y simpatizantes del partido socialista en distintas parroquias de Sanxenxo.



Juan José Portela, 43 años y vecino de Noalla, inició su carrera política en el PSOE, su permanencia en el partido socialista se interrumpió apenas dos años tiempo en el que formó parte del equipo fundador de VIPS. A su regreso al PSOE colaboró en las distintas ejecutivas que ha tenido el partido incluida la de Óscar Serantes, el secretario saliente.



Y es precisamente esos años de experiencia y de trabajo en el partido lo que asegura le ha hecho dar el paso. “El panorama no es fácil, pero mi idea es unir sensibilidades dentro del partido, reuperar a la militancia. Hay mucho trabajo y una gran responsabilidad, pero eso me motiva”, señala. Ya ha iniciado las conversaciones con militantes y las sensaciones son “buenas”. Portela destaca el trabajo de la concejala en el gobierno, Coral González Haba y deja claro que su prioridad es darle “estabilidad” al partido. “Estamos eligiendo una ejecutiva no de un candidato para 2019”, apunta.



Ainhoa Fervenza, 44 años, vecina de Sanxenxo y militante en el PSOE de Sanxenxo desde hace algo más de ocho meses aunque su inició en la política comenzó en Izquierda Unida. Se presenta como una candidata que puede aportar al partido experiencia desde su formación, Ciencias Políticas y un Máster en Dirección de Empresas. “Conozco bien la administración y creo que con trabajo se puede devolver la ilusión y el orgullo socialista”, apunta. Ya ha comenzado a trabajar, a hablar con la militancia y con simpatizantes, las vibraciones son “muy buenas”.