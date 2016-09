Los jubilados de la Casa do Mar, con la moral por los suelos

“Teño á directiva desmoralizada e eu síntome impotente porque queremos facer cousas, pero non vexo vontade por ningún lado”. Son las palabras del presidente del Club de Jubilados y Pensionistas de la Casa do Mar de Cambados, José Mosteiro, ante la deficiente situación del inmueble. No es la primera que denuncian las goteras de óxido y el estado del local, pero “achégase o inverno” y se teme lo peor. Y es que las reparaciones hechas en los últimos tiempos por la Xunta no han solventado de manera definitiva el problema y suman otras circunstancias que les desaniman por completo.

Mosteiro cuenta que hay una cocina vieja llena de suciedad, que “se está a pudrir” allí; que las ratas aparecen de vez en cuando y “aínda que lle botemos productos”; que el almacén “cheira moi mal” y que hay otras cosas almacenadas, como un billar, que llama “basura” y convierten la Casa do Mar en un lugar poco apetecible y cómodo para pasar el rato. “Creo que non son conscientes do que facemos polo maiores. Queremos que a xente non estea deitada no sofá da casa, queremos que veña e faga actividades, pero non vexo vontade”, no deja de repetir Mosteiro.



a la espera de ordenadores

Y es que además, asegura que todavía no les ha mandado los ordenadores prometidos desde que se hizo Voluntario Dixital para, precisamente, contar con actividades de informática; pero también echa en falta ayuda en otros aspectos, como unas sencillas asas para los inodoros, para facilita el asiento a las personas mayores.

Mosteiro destacó el apoyo recibido por la concejalía de Servizos Sociais, dirigida por Tino Cordal, sin embargo, “non lle deixan axudar”, añade. El Concello había solicitado a la Xunta el traspaso de la titularidad de las instalaciones y en varias ocasiones, pero no ha recibido respuesta, como explica el propio Cordal.

“Estamos dispostos a asumir a titularidade do local, non sei se é viable ou é posible, pero o que queremos é que funcionen as cousas, como abrir o Centro de Día, e é frustrante que haxa vontade pero teñamos á administración superior que poñe trabas”, manifiesta el concejal.

Y es que el edil está convencido de que la postura del gobierno gallego tiene que ver con el cuatripartito. “Antes non había problemas para resolver as cousas e agora, como o PP perdeu o goberno, todo son impedimentos”, añade.

Cordal tiene la sensación de que está desatendiendo este tipo de instalaciones al conocer que el Club de la Casa do Mar de Vilagarcía también se ha quejado de la Xunta, acusándole de no buscar un local en el que puedan desarrollar su actividad una vez que se va a obrar en el edificio, que no pueden ocupar durante los trabajos.

Por el momento, los jubilados de Cambados deberán seguir esperando a una respuesta del ejecutivo autonómico porque es quien tiene potestad para actuar en las instalaciones.

Hace no mucho enviaron a técnicos para estudiar la situación y realizar reparaciones, pero, según su presidente, no ha valido y considera que no se ataca el problema de filtración de aguas de manera definitiva.

El año pasado llegó a caerse algunos paneles del techo de las instalaciones.