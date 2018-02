El juzgado sobresee la causa contra Durán por las tarjetas de minusválido

Nueva victoria judicial para el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Vilagarcía ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso por el que se le investigaba por una supuesta concesión irregular de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Una denuncia presentada el año pasado llevó a actuar a la Fiscalía, que vio posibles indicios de delito y llevó el caso ante el juzgado. La denuncia apuntaba a que al menos dos vecinos se habrían librado de multas de aparcamiento impuestas por la Policía Local por estacionar en plazas reservadas a minusválidos en el entorno del centro de salud. Se sostenía entonces que estos vecinos habían logrado anular la multa presentando un pliego de descargo tras obtener de forma presuntamente irregular las citadas tarjetas de minusválido.

La sombra de la acusación cayó sobre el regidor, que fue llamado a declarar en junio del año pasado, junto a personal del Ayuntamiento y al menos una vecina. No obstante, la Fiscalía, que era la única parte en el proceso contra el primer edil, en vista de las declaraciones y pruebas incorporadas al procedimiento, decidió finalmente solicitar el sobreseimiento y archivo del caso, al no encontrar indicios firmes de delito.



Hace escasos días

El juzgado acordó acceder a esta petición del Ministerio público, resolviendo un auto de archivo fechado a 22 de enero de este año, la semana pasada.

El regidor mantuvo silencio sobre el caso durante todo este tiempo, posponiendo su valoración política hasta que hubiera una decisión judicial.

Durante su declaración en junio, respondió a preguntas de su defensa y de la titular de la sala, pero no de la Fiscalía, que no estuvo presente. El alcalde vilanovés siempre se mostró “tranquilo” y confiado en poder “aclarar la situación delante de la jueza”.