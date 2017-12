O Laranxo revivirá a 13 artistas en la edición más internacional de su parodia de Eurovisión

Los fans de Eurovisión y los amantes de la diversión, en general, tienen una cita este domingo con Teatro O Laranxo. Pondrá en escena su ya tradicional parodia del famoso festival y con importantes novedades. Para empezar, el actor y director, Hugo Andrade, será una vez más el conductor y, en esta ocasión, se convertirá en la dulce Anne Igartiburu. Pero además, las 13 actuaciones previstas serán totalmente nuevas con respecto al repertorio del año pasado, cuya edición cosechó un gran éxito de público. También habrá una mayor presencia de artistas internacionales y temas en más idiomas que el castellano. Inglés, francés, italiano, portugués e incluso el noruego y el ucraniano se escucharán en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

Con este último se atreverá Elvira, una de las actrices de O Laranxo de 67 años de edad y que se pondrá en la piel de Verka Serduchka, el personaje creado por el fenómeno de masas de la televisión de este país, Andriy Danilko, que casi gana el certamen de 2007 (logró el segundo puesto) y que muchos recordarán por su estrafalaria vestimenta plateada.

En total, participan los 10 miembros del colectivo y habrá otros invitados para, en definitiva, interpretar temas míticos del concurso musical más internacional, además de un número final que reunirá a todos los artistas en el escenario para interpretar una pieza de 13 minutos repasando otras canciones muy sonadas.

Como siempre, la organización no escatimará en detalles, copiando al máximo posible las vestimentas de los artistas gracias a las manos de su modista Lina, y no faltará el buen humor y la diversión, además de parodias de actualidad, como una mención al “procés” que provocará algunos problemas a la hora de las votaciones, dejando en manos de Sanxenxo el futuro de Eurovisión. “Los que asistan no se van a arrepentir, se van a reír mucho”, promete Andrade.

La gala empezará a las 18 horas en el auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo.