Laureano Oubiña sale de prisión y pasará el tercer grado en apoyo a toxicómanos

El narcotraficante cambadés Laureano Oubiña abandonó ayer la prisión de Navalcarnero tras concedérsele, finalmente, el tercer grado. Oubiña podrá disfrutar del régimen de semilibertad con la obligación de participar en un programa terapéutico en favor de personas en riesgo de exclusión social, entre ellos toxicómanos.



Oubiña salía de prisión este lunes a primera hora y el coche en el que viajaba se detenía para atender a las cámaras de televisión, a las que ofreció sus primeras palabras de vuelta a la calle. “Gracias al juez y al gran abogado que tengo y gracias al cura”, declaró en lo referente a la obtención del tercer grado. El cambadés cargó a continuación apuntando a la prisión que dejaba atrás: “Esto es un Estado dentro de otro Estado y un gran negocio para quien lo dirige”. “Dentro se está pudriendo mucha gente porque no tiene un abogado”.



Y fue todavía más crítico, al considerar necesario saber qué se hace con el dinero que circula dentro de las prisiones españolas: “Prefiero ser director de una cárcel que director de un hotel de seis estrellas en la Castellana”.



En cuanto a su futuro inmediato, aseguró que su objetivo es pasar más tiempo con su familia.



Oubiña, de 71 años, disfrutará de su nuevo régimen de semilibertad en un centro de inserción social —donde se dedicará, además, a labores de jardinería— gestionado por el capellán de la prisión de Navalcarnero, quien viajaba junto a él en el vehículo visto ayer. El cambadés tendrá la obligación de pernoctar en el centro de reinserción en esta fase final de la condena por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que supuso una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.



El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, concedía el pasado 24 de febrero el tercer grado a Oubiña, decisión que contó con informe favorable de la Fiscalía Antidroga, pero con el rechazo de la Junta de Tratamiento. La prisión habría demorado unas semanas la salida del cambadés al cursar un expediente contra él por un supuesto enfrentamiento con un funcionario.



El juez tuvo en cuenta, no obstante, que la causa se remonta a 2004, que Oubiña ya cumplió más de tres cuartas partes de la sentencia emitida en 2012 en la Audiencia Nacional, la gravedad delictiva, así como la estimación de que no habrá riesgo de fuga, puesto que su trabajo se comprobará diariamente en el centro de reinserción social.

Por su parte, entidades como la Fundación Galega contra el Narcotráfico y Érguete mostraron sus reticencias al arrepentimiento del narcotraficante y, aunque subrayaron que aceptan su puesta en libertad, avisan de que se mantendrán en alerta.