“A lealdade de Pita é apuñalar polas costas aos seus socios de goberno”

Apenas minutos después del anuncio del nuevo pacto de gobierno entre SAL y PP, el concejal nacionalista, David Otero, y la edil socialista, Coral González-Haba, realizaron a las puertas del salón de plenos una primera valoración de su salida del ejecutivo sanxenxino. El portavoz del BNG acusó a Gonzalo Pita de “claudicar” ante el PP y de entender la lealtad “como apuñalar polas costas aos seus socios de goberno e xurar pleitesía a Telmo Martín”.

A la espera de conocer los motivos esgrimidos por el regidor para romper el tripartito y aliarse con el Partido Popular, Otero aseguró que “a nova pinza” no hace más que demostrar “a insolvencia política”. Criticó las formas empleadas por el hasta ahora socio de gobierno. “Esta mesma semana me dixo que ía a sair unha rumoroloxía sobre un pacto co PP, pero que non me preocupara que todo seguía igual”, señaló.

Otero destacó que “a única persoa de SAL que nos confirmou o rumor foi Vanessa Rodríguez o resto evitáronnos ata o último momento”.

El nacionalista lamentó este “triste episodio” y aludió al retorno del PP a la Alcaldía como un “golpe de poder que levaban intentando dende xa hai tempo e que agora coa claudicación de Pita lográrono”.

Tanto la formación nacionalista como la socialista está previsto que realicen hoy una valoración de la ruptura del pacto de gobierno, pero ayer David Otero resaltó la cesión de la Alcaldía por parte de Gonzalo Pita como “algo inédito” y que demuestra “a súa falta de dignidade”.

En cuanto al detonante de la ruptura, las obras en Luis Rocafort, Otero señaló que “cada un pode enganarse a si mesmo, pero ninguén se cre que se rompe un goberno por vinte prazas de aparcamento”. Respecto a la presencia de todos los concejales del Partido Popular en la comparecencia y en la firma del pacto, el nacionalista apuntó a la “ocupación” del Concello y de los despachos.

Por su parte Coral González Haba, entiende este nuevo panorama político como “una traición a todos los vecinos de Sanxenxo que apostaron por el cambio” y subrayó “la incoherencia y la cobardía” por parte de los miembros de SAL, de forma especial del alcalde, Gonzalo Pita.

Una llamada antes del cese

Los ceses de los concejales del BNG y del PSOE se realizaron de forma automática a primera hora de la mañana. Minutos antes de proceder a la firma, el alcalde Gonzalo Pita llamó uno por uno a los hasta ahora socios de gobierno para anunciarles lo que ya era un secreto a voces: La cesión como miembros del ejecutivo sanxenxino. No hubo más contactos. Los concejales recogieron ayer las pertenencias de sus despachos y abandonaron el consistorio a última hora de la mañana tras despedirse del personal de las áreas que ocuparon durante estos dos años de gobierno.

Un anuncio con una cuidada puesta en escena y con sorpresa hasta el último minuto

Apenas pasaban unos minutos de las doce y media cuando, ante una gran expectación mediática, comenzaron a bajar por las escaleras del consistorio municipal los concejales populares y de SAL de forma conjunta para participar como espectadores en el anuncio del nuevo gobierno. Justo detrás Gonzalo Pita y Telmo Martín escenificaban lo que poco después verbalizarían: Un nuevo pacto de gobierno. Tras la mesa, una sola silla a la que el concejal de SAL, Jesús Sueiro, sumó otra con cierta rapidez para que se sentase Telmo Martín. No se esperaba en la convocatoria de ayer del alcalde la presencia del que el próximo mes de junio será su socio de gobierno. Y es que a pesar de que los motivos de la rueda fueron guardados con celo, la presencia de medios locales, provinciales y autonómicos dejaban claro que la actualidad municipal no era, desde luego, el asunto de la convocatoria.

Tras las explicaciones pertinentes, en las que el alcalde Gonzalo Pita se mostró tranquilo llegó el momento de las fotografías. Hubo para todos los gustos: Con apretón de manos con el pacto de gobierno en mano... Tampoco faltaron los saludos entre los que serán nuevos socios de gobierno en las próximas semanas ni las felicitaciones de algunos asistentes a, sin duda, un momento que marcará la historia política de Sanxenxo. Fuera, esperando su turno, los concejales David Otero y Coral González Haba.