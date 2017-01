La licitación de la obra de Luis Rocafort entra en la recta final con 19 empresas aspirantes

Un total de 19 empresas aspiran al contrato de Luis Rocafort después de que los técnicos dieran de baja a dos aspirantes por incumplir las condiciones del pliego. La Mesa de Contratación estudiará hoy sus ofertas económicas y hará una propuesta de adjudicataria, con lo cual el inicio de los trabajos está cada vez más cerca.

Por el momento no se han concretado plazos porque la propuesta de empresa deberá ser aprobada por la Xunta de Goberno de la Diputación y posteriormente la elegida deberá presentar las garantías del contrato para formalizar la licitación. Una vez estén listos estos trámites, se procederá al replanteamiento de la obra y se empezará a ejecutar el proyecto.

Está valorado en más de 1,6 millones de euros, pero la institución provincial espera que se produzcan rebajas del precio, aunque los servicios técnicos del departamento de Mobilidade vigilarán que no se produzcan bajas temerarias o no justificadas.

Precisamente será hoy cuando se abran los sobres con las ofertas económicas de las 19 empresas que han llegado hasta aquí, así como el informe sobre la documentación técnica.

El jefe de los servicios técnicos ha estado evaluándola durante las dos últimas semanas y descartó dos por no cumplir el pliego de condiciones. En su dictamen se valoran diferentes aspectos del programa de obra tales como la memoria descriptiva del proceso de realización de los trabajos (máximo ocho puntos), el programa de trabajo (hasta 16 puntos), el equipo de trabajo (hasta ocho), el plan de control de calidad y actuaciones ambientales (siete) y propuestas de seguridad y salud en el trabajo (cinco).

Una vez conocidas las puntuaciones sobre este asunto por la Mesa de Contratación, así como las ofertas económicas, se hará esa propuesta de adjudicación.

Entre las aspirantes a ejecutar el proyecto hay tanto firmas gallegas de la construcción, que optan de manera independiente o constituidas en una Unión Temporal de Empresas (UTE), así como otras compañías de mayores dimensiones como Obrascón-Huarte-Laín (OH), Dragados o Elsamex.

Desde la administración provincial recordaron que las obras de Luis Rocafort se ejecutarán mediante un convenio firmado con el Concello y que “a Deputación asumiu a mellora da rúa e a ampliación do ámbito de actuación, así como o financiamento do sobrecusto derivado”.

La inversión provincial pasará de los 606.000 euros previstos inicialmente a los 1,1 millones de euros, lo que supone un 70% del coste total de la obra, aunque se espera conseguir alguna rebaja del precio de licitación, que es de 1,6 millones.

“O departamento de Mobilidade dirixido por Uxío Benítez tomou a decisión de corrixir e aumentar o proxecto inicial de Luis Rocafort –contratado pola anterior Corporación provincial– para paliar graves deficiencias que presentaba en materia de mobilidade, accesibilidade e seguranza viaria, así como en saneamento”. Es una obra muy demandada por los vecinos.