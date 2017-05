La Mancomunidade solicita a la Xunta que declare “Vía Cultural” la Variante y la Ruta Sarmiento

La Mancomunidade do Salnés presentó ayer el proyecto y la documentación necesaria para que la Xunta declare como “Vía Cultural” a la Variante Espiritual porque “ten o seu fundamento histórico, nós non inventamos nada”, explicó ayer Tino Lores. El presidente de la asociación Amigos do Camiño Portugués acompañó al presidente comarcal en funciones, Gonzalo Durán, a realizar el trámite para esta y la Ruta del Padre Sarmiento y esperan se consiga para este año.



Ambos se reunieron con la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez, para abordar la declaración de las dos vías con esta designación, creada recientemente y que, de ser aceptada, permitirá su catalogación y protección como un bien del patrimonio gallego.



A la reunión también asistieron el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, y la historiadora vilanovesa Alicia Padín. Y es que el también alcalde de Vilanova aprovechó para pedir a la Xunta que se agilicen los permisos para realizar los primeros sondeos arqueológicos en el yacimiento de Cálago.



La comitiva salió con “esperanzas” de que se puedan iniciar entre finales de junio y principios de julio y poder “atopar algún vestixio de como eran as dependencias monásticas de Cálago”, explicó la experta. Y es que Padín recordó que además de desenterrar el yacimiento, el objetivo es constatar que en su entorno se encuentra el monasterio de San Fructuoso. “Foi un punto estratéxico da comarca que quedou esquecido na memoria escrita, pero non na tradicional oral”, añadió. Y es que existen indicios suficientes para creerlo así, pero nunca se ha podido constatar científicamente y es lo que quiere hacer ahora el Concello mediante la realización de unas catas y una posterior excavación.



Detalles

Gonzalo Durán espera que ambos proyectos sean una realidad este mismo año. Con todo, en cuanto a la concesión de “Vía Cultural” para los dos trayectos históricos, primero deberán ser evaluados al detalle por la Xunta. Con todo, desde la entidad comarcal muy seguros de su importancia y relevancia. Lores defendió que la Variante del Camiño Portugués “ten o seu fundamento histórico, nós non inventamos nada”. También recordó sus inicios en 2012, cuando se hizo el primer recorrido oficial, entre Pontevedra y el puerto de Vilanova (punto de partida de la Traslatio que emula la llegada del cuerpo de Santiago a Galicia).

En el caso de la Ruta del Padre Sarmiento, desde la Mancomunidade do Salnés defienden su trayectoria, recordando que fue la ruta seguida por el padre benedictino Frei Martín Sarmiento a principios del siglo XVIII de camino a Santiago, a donde se dirigía a ganar el Xacobeo. En su caso recorre la costa, recorriendo las localidades del litoral saliniense.



Ambas rutas ganan cada vez más adeptos. De hecho, en la Variante ha sido necesario crear dos albergues (Meis y Vilanova) y llegan peregrinos nacionales, pero también internacionales.